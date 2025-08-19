Бывший капитан посоветовал идеальное место для путешествий по Европе, где мало туристов

Путешествия / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Бывший капитан круизного лайнера Нико Берг, проведший в море более 20 лет, назвал Гамбург одним из лучших и неочевидных туристических направлений в Европе. В интервью Wine Traveler он отметил, что Гамбург является идеальной альтернативой для уставших от толп в Париже или Риме.

Об этом пишет Daily Mail.

По его словам, ничто не сравнится с утренним прибытием в Гамбург, когда корабль заходит в порт по реке Эльбе. Этот маршрут, извивающийся через горы и сельскую местность, Нико считает незабываемым. Особо он отметил захватывающий вид на историческую церковь Михеля во время восхода солнца.

Реклама

Капитан признался, что хотя он чувствует себя как дома в любой части света, именно Гамбург вызывает у него особые чувства. Он рассказал, как туристы, стоя вдоль реки, радостно приветствуют выходящие из порта корабли.

Для путешественников, посещающих город впервые, Нико Берг советует:

Шпайхерштадт («Город складов») — самый большой в мире комплекс складов, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Лучший способ исследовать его — проплыть узкими каналами на барже.

Тоннель Санкт-Паули — исторический подземный тоннель под рекой Эльба, открытый в 1911 году, доступный для пешеходов и велосипедистов.

Рыбный рынок — легендарный рынок, работающий каждое воскресенье с 1703 года.

Напомним, туристы часто сталкиваются с дилеммой: как найти идеальное место для отдыха в Европе, не потратив одновременно целое состояние. По мнению туристического блоггера @muzzabroad, Северная Македония является «лучшей скрытой жемчужиной Европы», которая способна «переосмыслить» представление о бюджетных путешествиях.