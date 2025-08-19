- Дата публикации
-
- Категория
- Туризм
- Количество просмотров
- 132
- Время на прочтение
- 2 мин
Бывший капитан посоветовал идеальное место для путешествий по Европе, где мало туристов
Бывший капитан круизного лайнера Нико Берг назвал немецкий Гамбург своей любимой «скрытой жемчужиной» Европы.
Бывший капитан круизного лайнера Нико Берг, проведший в море более 20 лет, назвал Гамбург одним из лучших и неочевидных туристических направлений в Европе. В интервью Wine Traveler он отметил, что Гамбург является идеальной альтернативой для уставших от толп в Париже или Риме.
Об этом пишет Daily Mail.
По его словам, ничто не сравнится с утренним прибытием в Гамбург, когда корабль заходит в порт по реке Эльбе. Этот маршрут, извивающийся через горы и сельскую местность, Нико считает незабываемым. Особо он отметил захватывающий вид на историческую церковь Михеля во время восхода солнца.
Капитан признался, что хотя он чувствует себя как дома в любой части света, именно Гамбург вызывает у него особые чувства. Он рассказал, как туристы, стоя вдоль реки, радостно приветствуют выходящие из порта корабли.
Для путешественников, посещающих город впервые, Нико Берг советует:
Шпайхерштадт («Город складов») — самый большой в мире комплекс складов, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Лучший способ исследовать его — проплыть узкими каналами на барже.
Тоннель Санкт-Паули — исторический подземный тоннель под рекой Эльба, открытый в 1911 году, доступный для пешеходов и велосипедистов.
Рыбный рынок — легендарный рынок, работающий каждое воскресенье с 1703 года.
Напомним, туристы часто сталкиваются с дилеммой: как найти идеальное место для отдыха в Европе, не потратив одновременно целое состояние. По мнению туристического блоггера @muzzabroad, Северная Македония является «лучшей скрытой жемчужиной Европы», которая способна «переосмыслить» представление о бюджетных путешествиях.