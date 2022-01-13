Черногория упростила правила въезда для иностранцев: детали

Страна усилила условия в декабре 2021 года.

Черногория упростила для иностранцев условия для въезда в страну. Изменения коснутся и путешественников из Украины.

Об этом в Facebook сообщает посольство Украины.

С 13 по 19 января 2022 года въезд разрешается при наличии одного из документов:

подтверждение проведение полной вакцинации: вторая доза вакцины сделана не позднее полугода до въезда;

отрицательный ПЦР-тест, проведенный не позднее 72 часов;

отрицательный экспресстест на антиген, не старше 48 часов;

справка подтверждения перенесенной болезни COVID-19.

К слову, Черногория ужесточила правила въезда для украинцев. Со 2 января 2022 года попасть в страну не могли те, кто не переболел COVID или привился более полугода назад. Сообщалось, что правила будут действовать не менее 12 января.

Как сообщалось, 9 января Германия исключила Украину из списка стран повышенного риска. Теперь украинские туристы будут путешествовать в страну по общим правилам въезда.

Кроме того, правительство Израиля разрешило въезд на территорию страны от 9 января для вакцинированных иностранцев, а также переболевших коронавирусом.

Черногория установила жесткие ограничения въезда для туристов | Новости мира

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