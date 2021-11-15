Чешская компания анонсировала новый маршрут в Украину: куда и как можно будет доехать

Чешская компания анонсировала новый маршрут в Украину: куда и как можно будет доехать

Такой маршрут хотели организовать еще раньше, но карантин изменил планы.

Чешская компания RegioJet планирует запустить железнодорожный маршрут с сообщением "Прага-Краков-Перемышль" с возможностью дальнейшего доезда пассажиров во Львов. Такую инициативу хотят реализовать до конца 2021 года.

Об этом в интервью чешскому изданию Zdopravy рассказал спикер RegioJet Алеш Ондруй.

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По планам, пассажиры ночного поезда смогут произвести пересадку в Перемышле на поезд "Укрзализныци" во Львов. Как отмечается, в настоящее время компания согласовывает детали с "УЗ"

"Ожидаем согласования деталей с украинской стороной. Могли бы организовать движение еще в этом году", – сказал он.

Чешский представитель уточнил, что на станции "Перемышль-Главный" будет организована "прямая гарантированная стыковка от RegioJet и Укрзализныци в направлении Львова".

В компании объяснили, что планировали организовать такой маршрут еще раньше, но из-за закрытия границы для пассажирских железнодорожных перевозок в связи с карантинными ограничениями между странами пришлось отсрочить это.

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