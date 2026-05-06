Что нельзя везти в Польшу в 2026 году: новые запреты на границе для украинцев

Что нельзя везти в Польшу

На границе с Польшей участились случаи, когда польские пограничники заставляют выбрасывать содержимое чемоданов украинцев из-за ввоза запрещенных вещей или продуктов. Что нельзя везти в Польшу в 2026 году?

Что нельзя везти через Польшу в 2026 году: список запрещенных вещей и продуктов

Пользовательница рассказала в соцсетях, какие вещи категорически нельзя завозить в Польшу во время пересечения границы. В первую очередь, под строгим запретом на ввоз на территорию Польши из Украины мясные и молочные продукты.

Также нельзя везти с собой кисломолочную продукцию, фрукты и овощи, в которых есть семена или косточка внутри.

Нельзя везти с собой следующие продукты:

сосиски;

колбасы;

сало;

мясо;

молоко;

сгущенку;

кефир;

йогурты;

кисломолочный творог;

твердый творог;

яблоки;

груши;

помидоры;

огурцы.

Если у вас есть такие продукты, их нужно съесть до прохождения погранично-таможенного контроля, иначе их конфискуют и выбросят.

Также под запретом к ввозу рецептурные лекарства, если у вас нет рецепта на них с собой.

«По алкоголю: можно везти 1 л крепкого или 2 л слабоалкогольных напитков. Также до 16 л пива», — объясняет женщина.

Сигареты и стики — максимум 2 пачки или до 40 штук.

Конфеты, вафли и снеки брать с собой можно. Но лучше везти их в небольшом количестве, чтобы пограничники и таможенники не подумали, что вы собираетесь продавать их за границей.

С собой стоит взять наличные деньги — их могут проверить на границе. Каждая страна имеет свои требования по количеству наличных денег.

Украинцы не могут выезжать из Польши, пока не закроют временную защиту

Украинцы, которые планируют вернуться домой или переехать в другую страну, должны официально отказаться от временной защиты в Польше. Для этого необходимо подать заявление в местную администрацию (гмины) по месту нахождения и закрыть банковские счета.

Те, кто получал социальные выплаты, должны дополнительно уведомить о выезде ZUS (через платформу PUE или лично).

Важно учесть, что выезд в Украину на срок более 30 дней автоматически аннулирует статус UKR (PESEL меняется на NUE). Если вы планируете получить убежище в другом государстве, отказ от польского статуса является обязательным условием.

