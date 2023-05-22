Чтобы не делали селфи: в живописном поселке Австрии придумали способ борьбы с туристами (фото)

Живописный австрийский поселок Гальштат, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, привлекает туристов со всего мира.

Это место вдохновило создателей на мультфильм "Холодное сердце". Впрочем, фанаты настолько надоели местным жителям, что они построили заборы. Об этом пишет mirror.co.uk.

Расположенный на берегу самого озера Гальштат, одноименный поселок может похвастаться архитектурой 16 века, уютными домиками, очаровательными кафе и магазинами.

Оно настолько красивое, что его назвали одним из самых "инстаграмных" мест в мире, заставляя толпы туристов съезжаться туда каждый год, чтобы сфотографироваться.

Гальштат / Фото: Getty Images

Мэр Александр Шойц говорит, что 750 жителей города каждый день видят, как их дом наполняют более 7000 туристов.

Стремясь бороться с вторжением в частную жизнь, мэр принял решительные меры, установив два забора в центре Гальштата, чтобы загораживать самые известные виды.

Гальштат / Фото: Getty Images

Хотя это должно было быть лишь временным решением, чтобы отметить проблему, мэр Шойц, как сообщается, намерен построить постоянный барьер, чтобы отгонять туристов.

"Единственное, что может помочь, – это если фототочка перестанет быть фототочкой", – сказал он.

Город ранее устанавливал ограничения на въезд транспортных средств, но официальные лица утверждают, что они регулярно достигают дневного лимита 450 автомобилей и 54 автобусов.

Неизвестно, насколько хорошо принята политика забора в сообществе Гальштата, учитывая, что он также блокирует великолепный вид для людей, решивших жить там.

Мэр Шойц — не единственная фигура местного правительства в туристическом центре, делающего шаги, чтобы не допустить, чтобы атмосфера этого места была разрушена слишком большим количеством посетителей.

Ранее в этом году в итальянском городе Портофино начали налагать огромные штрафы на людей, которых застукали за селфи. Сообщество на Итальянской Ривьере является одним из многих невероятно красивых городов в стране, ежегодно привлекающих огромные толпы туристов.

Портофино / Фото: yana.kiev.ua

Это идеальное место для посещения с многочисленными домами в пастельных тонах, элитными бутиками и ресторанами морепродуктов. Он так популярен, что местные власти ввели зоны без ожидания, чтобы туристы не задерживались слишком долго в популярных местах красоты.

Если вас поймают с перевернутым телефоном в некоторых местах, вы можете быть оштрафованы на сумму до 275 евро.

Портофино / Фото: yana.kiev.ua

Мэр Портофино Маттео Виакава заявил, что селфи вызывают "анархический хаос", включая массовые пробки и заблокированные улицы.

Правило было введено в пасхальные выходные и будет действовать до окончания курортного сезона в октябре. Если вы отчаянно хотите сфотографироваться в запретных зонах, запрет снимается каждый день в 18:00.

Напомним, стюардесса показала шесть мест, где могут быть спрятаны шпионские камеры в отелях. Она всегда проверяет номер, прежде чем обустроиться.

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