Дешевый отдых в Европе: 5 сказочных городов без толп туристов

Украинцы активнее путешествуют в Европу, ведь там можно насладиться средневековой архитектурой, вкусными блюдами, а иногда и недорогими ценами. Какие 5 сказочных средневековых городов Европы порадуют ценами и очень малым количеством туристов?

Об этом пишет Travel off path.

5 европейских городов, где можно недорого отдохнуть

В последнее время среди туристов появилась новая тенденция: они ищут маленькие и тихие европейские городки, где можно по-настоящему отдохнуть без толп туристов, а цена за ужин не «съедает» пол кошелька.

В Европе еще остались скрытые от туристов места для качественного отдыха. Первым городом, который стоит посетить, является Бардеёв в Словакии. Город расположен на северо-востоке Словакии. Он действительно сказочный.

Средневековые улицы совсем не переполнены туристами. Здесь можно увидеть цветные домики с одинаковыми крышами и потрясающую главную площадь.

В Бардеёве стоит посетить ратушу эпохи Возрождения, а также базилику Святого Эгипта. Если в базилике будет открыта башня, лучше подняться, чтобы увидеть вид на весь старинный город.

Недорогой ужин обойдется в $14–$18, обед из трех блюд на человека — $20–$28. Билеты в музей стоят $6–$12. А проживание в трехзвездочном отеле выйдет $50–$95 за ночь.

Словакия — очень безопасная страна.

Вик — средневековый испанский город, сохранившийся по сей день. Мало кто знает, что всего в часе езды автобусом от Барселоны скрывается настоящая жемчужина путешествий. Обязательно нужно увидеть площадь Plaça Major.

Город окружен аркадами и уютными кафе. Здесь можно проникнуться средневековым колоритом. Стоит заглянуть в старинный собор со щедро украшенным интерьером, включая фрески местного художника Хосепа Марим Серта.

Также в городе Вик расположен один из наиболее сохранившихся древних языческих храмов в Испании. Римский храм Вик датируется II веком и является живым доказательством долгого влияния прошедшей империи.

Обед в местном ресторане обойдется в $14–$18. Обед на три блюда в центре города — $20-$28. Вход в музей — $6-$12. Стоимость ночи в отеле — $50–$95.

Темпьо-Паузания — еще один отличный вариант отдыха. Это муниципалитет на Сардинии в Италии. Сардиния может удивить не только белыми песчаными пляжами, но и тихими местами.

Тихие и живописные улочки Темпьо-Паузания являются уникальным сокровищем Средневековья. Весь город построен из добытого в этих местах серого гранита. Каждый дворец, церковь и домик — именно из этого гранита.

Город называют «Гранитным храмом». Именно в этом городке можно отведать вкуснейшую пасту в жизни. Средние цены таковы:

недорогой обед в ресторане — $13–$18;

обед из трех блюд в центре города — $22-$32;

вход в музей — $5-$10;

ночь в трехзвездочном отеле — $60-$100.

В городе Сибиу в Румынии также можно отдохнуть без толп туристов. Это настоящая саксонская жемчужина в самом сердце Трансильвании. Старинные мощеные улочки и устрашающие трансильванские площади дарят особые ощущения.

Когда-то этот район Румынии был заселен саксонскими поселенцами, поэтому неудивительно, что здесь будто немецкая архитектура. И самое главное — нет туристов.

Средние цены на отдых в Сибиу:

недорогой обед в ресторане — $8–$14;

обед из трех блюд в центре города — $18-$30;

вход в музей — $6-$10;

ночь в трехзвездочном отеле — $40-$90.

Путешественники называют Румынию достаточно безопасной страной.

Город Казимеж-Дольны в Польше также не наполнен толпами туристов. Он расположен неподалеку от Люблина. Здесь смешивается сказочный городок, каменные улочки, живописный берег реки и замок на вершине холма.

Это довольно маленький город, поэтому здесь можно останавливаться максимум на день. Обязательно посетите центральную площадь, окруженную домами купцов Средневековья.

Цены в Казимеже-Дольном такие:

недорогой обед в ресторане — $8–$14;

обед из трех блюд в центре города — $18-$30;

вход в музей — $6-$10;

ночь в трехзвездочном отеле — $40-$90.

