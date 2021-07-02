Для украинцев в Telegram запустили бот с информацией для путешествий за границу во время COVID-19: инструкция

Для украинцев в Telegram запустили бот с информацией для путешествий за границу во время COVID-19: инструкция

Бот мониторит правила посещения стран мира и сообщает об изменениях.

В Украине запустили бот информации для поездок за границу в условиях COVID-19. Для удобства в мессенджере Telegram заработал бот Corona.Travel.Bot, который оперативно сообщает об изменениях в правилах посещения стран мира.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Коронавирус_инфо".

Так, при планировании путешествий надо обязательно ознакомиться с правилами въезда для украинцев на сайте МИД или с помощью Corona.Travel.Bot, который мгновенно сообщает об изменениях. Этот бот берет данные с сайта Министерства иностранных дел Украины, поэтому информация в нем официальная.

Читайте также: оформить COVID-документы для пересечения границы: украинцам дали подробное объяснение

Чтобы воспользоваться ботом необходимо:

▪️отправить сообщение или из списка название страны, которая интересует;

▪️ознакомится с актуальными правилами;

▪️выбрать режим мониторинга;

▪️подписаться, а когда в правилах странах что-то изменится, бот мгновенно об этом сообщит.

В Corona.Travel.Bot есть два режима мониторинга:

1) следить за изменением зоны — если страна пока закрыта для украинцев, то бот отправит оповещение о ее открытия (и наоборот);

2) следить за изменениями правил — бот отправляет отчет: какие удалили, а какие добавили.

Также читайте Австрия и Нидерланды открыли границы для украинцев: условия въезда

Как сообщалось, согласно опросу компании Gradus Research, более трети украинцев будут отдыхать дома или на даче и только 18% граждан планируют летом отдыхать за границей. Но из-за пандемии большинство европейских стран долгое время не принимали путешественников и только сейчас начинают восстанавливать туризм.

Напомним, что такое COVID-сертификат, какую информацию в него вносить и какие перспективы для украинцев, читайте в материале по этой ссылке.

Новости Украины: коронавирусные сертификаты начинают работать в тестовом режиме

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку