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Dubai Shopping Festival: удобный гид для идеального шопинга Новости компаний

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Dubai Shopping Festival: удобный гид для идеального шопинга

Шопинг – неотъемлемая составляющая отдыха в Дубае. 15 декабря там стартовал Dubai Shopping Festival.

Зачем ехать на шопинг в Дубай

Dubai Shopping Festival проходит с 15 декабря по 29 января. Это значит, что покупки станут еще более выгодными. Какие плюсы ждут гостей эмирата во время шопинг-фестиваля?

Во-первых, скидки достигают 75%. Распространяются они не только на магазины в торговых центрах, но и на отели, достопримечательности, концертные площадки. В один из фестивальных дней пройдет 12-часовая мега-распродажа: скидки вырастут до 90%.

Во-вторых, Dubai Shopping Festival – масштабный праздник. Ведь это не только покупки, но и концерты, модные показы, ярмарки, рынки под открытым небом, фейерверки и зрелищные мероприятия.

В-третьих, каждый участник фестиваля может стать участником лотереи и выиграть подарки:
ваучеры, бонусные мили и автомобили Infiniti QX 50. Призовой фонд составляет один миллион дирхам. Участником становится каждый, кто потратил от 200 AED в торговых центрах, маркетах, магазинах партнерах фестиваля.

В-четвертых, в Дубае можно купить практически всё: брендовую одежду и обувь, мебель, украшения, и многое другое. Каждый торговый центр предлагает посетителям не только шопинг, но и яркие впечатления.

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Главные маркеты Dubai Shopping Festival

Одно из главных мест Dubai Shopping Festival – Маркет OTB в Бурдж-Парке. В маркете под открытым небом представлен широкий спектр молодых и креативных брендов, стрит-фуда и развлечений. Главная тема маркета в 2021 года – поп-культура Южной Кореи и Японии.

Маркет AL SEEF оформлен в традиционном арабском стиле и находится в Dubai Creek. Здесь гости смогут лучше узнать местные традиции: приобрести ткани и изделия ремесленников, попробовать блюда национальной кухни в фудкортах под открытым небом. Главная тема маркета в 2021 году современная культура эмиратов.

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Помимо шопинга маркет предлагает большой выбор развлечений. Любителям кофе рекомендуем посетить кофейную неделю, где бариста со всего Дубая будут делиться секретами создания идеальной чашки напитка. Будут и детские развлечения, а также мастер-классы для всей семьи.

Гостям эмирата будут доступны более 15 самых больших торговых комплексов Дубая, среди которых:

  • DUBAI MALL
  • MALL OF THE EMIRATES
  • NAKHEEL MALL
  • MERCATO MALL
  • IBN BATTUTA MALL
  • DUBAI FESTIVAL CITY MALL
  • DUBAI MARINA MALL
  • CITY WALK
  • MALL OF THE EMIRATES
  • NAKHEEL MALL
  • MERCATO MALL
  • IBN BATTUTA MALL
  • DUBAI FESTIVAL CITY MALL
  • DUBAI MARINA MALL
  • DUBAI OUTLET MALL
  • CITY CENTRE MIRDIF
  • BURJUMAN CENTRE
  • OUTLET VILLAGE
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