Dubai Shopping Festival: удобный гид для идеального шопинга

Шопинг – неотъемлемая составляющая отдыха в Дубае. 15 декабря там стартовал Dubai Shopping Festival.

Зачем ехать на шопинг в Дубай

Dubai Shopping Festival проходит с 15 декабря по 29 января. Это значит, что покупки станут еще более выгодными. Какие плюсы ждут гостей эмирата во время шопинг-фестиваля?

Во-первых, скидки достигают 75%. Распространяются они не только на магазины в торговых центрах, но и на отели, достопримечательности, концертные площадки. В один из фестивальных дней пройдет 12-часовая мега-распродажа: скидки вырастут до 90%.

Во-вторых, Dubai Shopping Festival – масштабный праздник. Ведь это не только покупки, но и концерты, модные показы, ярмарки, рынки под открытым небом, фейерверки и зрелищные мероприятия.

В-третьих, каждый участник фестиваля может стать участником лотереи и выиграть подарки:

ваучеры, бонусные мили и автомобили Infiniti QX 50. Призовой фонд составляет один миллион дирхам. Участником становится каждый, кто потратил от 200 AED в торговых центрах, маркетах, магазинах партнерах фестиваля.

В-четвертых, в Дубае можно купить практически всё: брендовую одежду и обувь, мебель, украшения, и многое другое. Каждый торговый центр предлагает посетителям не только шопинг, но и яркие впечатления.

Главные маркеты Dubai Shopping Festival

Одно из главных мест Dubai Shopping Festival – Маркет OTB в Бурдж-Парке. В маркете под открытым небом представлен широкий спектр молодых и креативных брендов, стрит-фуда и развлечений. Главная тема маркета в 2021 года – поп-культура Южной Кореи и Японии.

Маркет AL SEEF оформлен в традиционном арабском стиле и находится в Dubai Creek. Здесь гости смогут лучше узнать местные традиции: приобрести ткани и изделия ремесленников, попробовать блюда национальной кухни в фудкортах под открытым небом. Главная тема маркета в 2021 году современная культура эмиратов.

Помимо шопинга маркет предлагает большой выбор развлечений. Любителям кофе рекомендуем посетить кофейную неделю, где бариста со всего Дубая будут делиться секретами создания идеальной чашки напитка. Будут и детские развлечения, а также мастер-классы для всей семьи.

Гостям эмирата будут доступны более 15 самых больших торговых комплексов Дубая, среди которых: