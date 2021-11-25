ЕС планирует пускать всех вакцинированных туристов: назвали дату

С 1 марта, вероятнее всего, "красного" списка не будет.

Европейская комиссия рекомендует снять ограничения на въезд вакцинированным туристам из любых третьих стран от 1 марта. Евросоюз откажется от разделения на "зеленые" и "красные" страны, какое сейчас применяют ввиду ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Об этом идет речь на сайте Еврокомиссии.

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Еврокомиссия отмечает, что частые обновления списка ("зеленый" или "красный") усложняют планирование путешествий, а новое правило сделает систему более понятной. "Новые правила обеспечат большую четкость и наглядность для путешественников и сделают систему более работоспособной. В связи с увеличением распространения вакцинальной кампании во всем мире также имеет смысл отменить ограничения на поездки на основе статуса человека, а не страны, с которой она прибыла", – отметили в ЕС.

Там объясняют, что это изменение произойдет только с 1 марта 2022 года, чтобы дать странам, не входящим в ЕС, время для дальнейшего повышения уровня вакцинации.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоганссон на брифинге в Брюсселе уточнила, что в случае вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ, но не европейским регулятором, странам ЕС также рекомендуется впускать таких путешественников. Однако они должны будут сдать ПЦР-тест до или после приезда в страну.

Напомним, ЕС 18 ноября обновил список стран, считающихся безопасными с точки зрения ситуации с COVID-19. Украину, которую исключили из перечня 9 ноября, сейчас не вернули в список.