ЕС собирается упростить правила въезда для туристов из третьих стран: что нужно знать

ЕС собирается упростить правила въезда для туристов из третьих стран: что нужно знать

В то же время, каждая страна ЕС может устанавливать собственные правила для пересечения границы.

ЕС намерен пересмотреть правила въезда для туристов из третьих стран. Предполагается, что на территорию Союза теперь смогут попасть все путешественники, независимо от страны, которые полностью вакцинированы против COVID.

Об этом вTwitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, сегодня, 16 февраля, послы стран ЕС договорились изменить рекомендацию по несущественным поездкам для граждан третьих стран.

Йозвяк отмечает, что теперь поездки в ЕС будут "базироваться на вакцинации". То есть пересекать европейскую границу смогут все путешественники, независимо от страны, имеющие сертификат о полном курсе вакцинации или бустере. При этом препарат должен быть одобрен ЕС или ВОЗ, и со второй дозы должно пройти не более 270 дней.

Как отмечает журналист, список стран, который применялся до сих пор, останется действительным по крайней мере ещё 2 месяца. Окончательное решение, вероятно, будет принято в ЕС на следующей неделе.

Йозвяк отмечает, что рекомендации ЕС необязательны к выполнению и каждая страна ЕС может устанавливать свои правила для пересечения границы.

Напомним, ранее от туристов из стран с низким уровнем заболеваемости требовали свидетельство о полной COVID-вакцинации, о бустерной дозе (если со дня последней прививки прошло более 250 дней), отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении.

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