Еще две страны ЕС решили не закрывать границы для вакцинированных от коронавируса туристов из Украины

Еще две страны ЕС решили не закрывать границы для вакцинированных от коронавируса туристов из Украины

По состоянию на 12 ноября для украинцев открыты 12 стран ЕС.

Еще две страны ЕС решили не закрывать границы для поездок украинцев. Так, Франция и Словакия остались открытыми для туристов из Украины, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

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Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Отмечается, что украинцы во Францию могут въезжать, если привиты вакцинами Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Jansen/Johnson & Johnson. При этом вакцинация считается полной, если прошло 28 дней со времени вакцинации вакциной Janssen и 7 дней от второй дозы в случае вакцинации другими вакцинами – Pfizer, Moderna, AstraZeeca/Vaxzevria/Covishield. Для контроля на границе требуют предъявить только документ, подтверждающий вакцинацию, и заполнить заявление об отсутствии симптомов коронавируса и/или об отсутствии контактов с лицами, заболевшими COVID-19.

Если гражданин Украины не прошел вакцинацию, он может въехать во Францию только при предъявлении документа, подтверждающего "срочную необходимость" въезда во Францию, а также при наличии ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа или теста на антиген, сделанного не раньше, чем за 48 часов до въезда, пройти тест на антиген в аэропорту Франции по прибытии и соблюдать 10-дневную самоизоляцию.

При въезде в Словакию, кроме COVID-карты ЕС, или сертификата о прививках, сертификаты других стран также признаются, в том числе и в приложении "Дия", при условии, что такой сертификат содержит необходимую информацию на словацком, чешском или английском языках. Также человек считается вакцинированным, если прошло по крайней мере 14 дней, но не более 12 месяцев, после получения последней рекомендованной дозы прививки.

Украинцы могут посещать Словакию, если привиты следующими вакцинами: BioNTech и Pfizer (Comirnaty), Spikevax (COVID-19 Vaccine Moderna), AstraZeneca (новое название Vaxzevria); Johnson & Johnson/Janssen, Pharmaceuticals (COVID-19 Vaccine Janssen); Covaxin (от индийской компании Bharat Biotech); Sinopharm (китайская вакцина Sinopharm); Sinovac – CoronaVac (производство Sinovac Biotech).

Все условия въезда в страны ЕС и мира читайте по ссылке.

Таким образом, по состоянию на 12 ноября для украинцев открыты 12 стран ЕС: Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Кипр, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Ирландия, Швеция, Франция и Словакия.

Напомним, Европейский союз 9 ноября официально исключил Украину из "зеленого списка" стран из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Однако в МИД заверили, что это не приведет к тотальному закрытию границ. 9 ноября Кулеба также заявил, что Кипр стал первой страной Евросоюза, сохранившей возможность въезда для украинцев.

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