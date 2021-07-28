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"Это лето значительно свободнее": в МИД сообщили, сколько стран открыты для украинских туристов

"Это лето значительно свободнее": в МИД сообщили, сколько стран открыты для украинских туристов

Associated Press

Во время путешествия следует придерживаться ограничений, чтобы уменьшить риски заражения коронавирусом.

Украинцы могут поехать на отдых по состоянию на 28 июля уже в более сотню стран.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 28 июля.

По данным Кулебы, свои границы для украинцев уже открыли 124 страны мира. В перечень, в частности, есть и популярные туристические направления.

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"По состоянию на сегодня для граждан Украины открыто границы 124 стран мира — это лето значительно свободнее в плане путешествий, чем прошлое", — сказал Кулеба.

В частности, в список открытых популярных туристических направлений относятся:

  • Албания,
  • Болгария,
  • Греция,
  • Грузия,
  • Доминиканская Республика,
  • Египет,
  • Куба,
  • Мальдивы,
  • ОАЭ,
  • Сейшельские острова,
  • Таиланд,
  • Тунис,
  • Турция,
  • Хорватия,
  • Черногория.

В то же время Кулеба отметил, что пандемия коронавируса продолжается, а поэтому призвал украинцев соблюдать карантинных правил во время путешествий.

Для комфортного путешествия следует проверять актуальные правила въезда и отдыха накануне вылета. К примеру, в Украине запустили бот информации для путешествий за границу в условиях COVID-19. Для удобства в мессенджере Telegram заработал бот Corona.Travel.Bot, который оперативно сообщает об изменениях в правилах посещения стран мира.

Ранее сообщалось, что коронавирус и карантин не воспрепятствовали украинцам путешествовать по миру. В пунктах пропуска на государственной границе Украины пограничники фиксируют существенное увеличение количества поездок соотечественников в некоторые страны. В лидерах с начала 2021 года — Польша.

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