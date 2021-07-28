"Это лето значительно свободнее": в МИД сообщили, сколько стран открыты для украинских туристов

"Это лето значительно свободнее": в МИД сообщили, сколько стран открыты для украинских туристов

Во время путешествия следует придерживаться ограничений, чтобы уменьшить риски заражения коронавирусом.

Украинцы могут поехать на отдых по состоянию на 28 июля уже в более сотню стран.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 28 июля.

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По данным Кулебы, свои границы для украинцев уже открыли 124 страны мира. В перечень, в частности, есть и популярные туристические направления.

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"По состоянию на сегодня для граждан Украины открыто границы 124 стран мира — это лето значительно свободнее в плане путешествий, чем прошлое", — сказал Кулеба.

В частности, в список открытых популярных туристических направлений относятся:

Албания,

Болгария,

Греция,

Грузия,

Доминиканская Республика,

Египет,

Куба,

Мальдивы,

ОАЭ,

Сейшельские острова,

Таиланд,

Тунис,

Турция,

Хорватия,

Черногория.

В то же время Кулеба отметил, что пандемия коронавируса продолжается, а поэтому призвал украинцев соблюдать карантинных правил во время путешествий.

Для комфортного путешествия следует проверять актуальные правила въезда и отдыха накануне вылета. К примеру, в Украине запустили бот информации для путешествий за границу в условиях COVID-19. Для удобства в мессенджере Telegram заработал бот Corona.Travel.Bot, который оперативно сообщает об изменениях в правилах посещения стран мира.

Ранее сообщалось, что коронавирус и карантин не воспрепятствовали украинцам путешествовать по миру. В пунктах пропуска на государственной границе Украины пограничники фиксируют существенное увеличение количества поездок соотечественников в некоторые страны. В лидерах с начала 2021 года — Польша.

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