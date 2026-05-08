Это сэкономит вам кучу денег: неожиданный "трюк" с багажом показали для туристов

Когда мы собираемся в путешествие, стараемся сложить в чемодан как можно больше вещей. Это нормально, ведь мы никогда не знаем, что может пригодиться в пути. Как сложить вещи в чемодан так, чтобы все влезло, и не пришлось доплачивать за багаж?

Лайфхаком поделилось издание Mirror.

Если у вас не получается складывать вещи в чемодане так, чтобы не приходилось доплачивать за лишнее, стоит попробовать метод «Судоку». С ним ваши вещи могут поместиться даже в маленькую ручную кладь.

Метод «Судоку» достаточно прост. Он предполагает, что в поездку нужно взять до 9 вещей. Из этих вещей можно составить 20 вариантов, как одеться. Все это должно поместиться в рюкзак, который можно разместить под сиденьем самолета или на верхней полке.

Сейчас все больше авиакомпаний взимают плату за вес чемоданов. Если вес чемодана превышает норму, приходится платить немалые суммы, нередко превышающие стоимость вашего гардероба. Лоукостеры имеют самые строгие правила по багажу.

Если вы хотите избежать дополнительных оплат в аэропорту, все ваши вещи должны уместиться в чемодан или сумку размерами 40 см × 30 см × 20 см. Формула сборки одежды по методу «Судоку» такова:

3 вида верхов (кофты, свитера или футболки);

3 вида низов (джинсы, юбки или шорты);

3 предмета одежды для многослойного образа (например, рубашка, кардиган, жилет).

Каждый предмет одежды подберите так, чтобы он подходил ко всем другим вещам. Все верхи должны подходить к джинсам, юбкам или шортам. А одежда для многослойных образов должна дополнять комбинации.

На низ можно выбрать юбку-макси, джинсы и льняные шорты. Верхняя часть может быть такой: универсальная майка, футболка и одна вязаная вещь.

Для многослойности подойдут легкая куртка, льняная рубашка и кардиган или свитер. По крайней мере, одна теплая вещь в чемодане должна быть, ведь холодно может стать даже в самолете.

Эксперты моды из Joe Browns советуют брать в путешествие две пары обуви: повседневную для комфорта (кроссовки или кеды) и одну более элегантную — например, туфли. Обе пары обуви должны подходить к вашей одежде. Не забудьте примерить все образы до того, как сложите вещи в чемодан или рюкзак.

В дорогу обуйте самую массивную пару обуви, чтобы она не занимала место в чемодане. Это могут быть ботинки или кроссовки.

Как на самом деле обращаются с багажом в аэропортах

Напомним, в соцсети TikTok стало «вирусным» видео из международного аэропорта О’Хара в Чикаго, которое собрало более 2,7 миллиона просмотров.

На кадрах зафиксировано, как работники багажной службы грубо бросают чемоданы на конвейерную ленту с большого расстояния, из-за чего вещи пассажиров испытывают сильные удары о металлическую поверхность.

Инцидент вызвал волну возмущения среди пользователей, которые критикуют такое отношение к чужому имуществу и отмечают высокую стоимость как самих сумок, так и их содержимого. В комментариях люди пишут, что подобное поведение часто приводит к повреждениям, и предлагают автоматизировать этот процесс во избежание человеческого фактора.

Несмотря на то, что авиакомпании обычно предусматривают компенсацию за испорченный багаж, размер таких выплат часто ограничен.

