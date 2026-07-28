Этот остров признали самым лучшим в Европе: чем он покоряет путешественников

Остров Санторини, Греция / © Travel+Leisure

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Греческий Санторини признан лучшим островом Европы для путешествий. Рейтинг составили на основе поисковых запросов, данных о бронировании, отзывах путешественников и созданного пользователями контента.

Об этом сообщает Travel+Leisure.

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Санторини известен белоснежными домами с голубыми куполами, расположенными на скалах над Эгейским морем. Современный вид острова в значительной степени сформировался в результате мощного вулканического извержения, произошедшего около 3600 лет назад.

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После него образовалась кальдера в форме полумесяца, а на побережье появились отвесные скалы и пляжи с черным вулканическим песком.

На юге острова расположено древнее поселение Акротири. Его остатки, захороненные под слоем вулканического пепла, превратились в один из главных археологических памятников Санторини.

Что посмотреть на Санторини

Одним из известнейших мест острова является поселок Ия на его северной части. Он известен мраморными дорожками, узкими каменными улицами, старинными часовнями, художественными галереями и смотровыми площадками, с которых туристы наблюдают за закатом.

Столица острова Фира имеет больше ресторанов и достопримечательностей. Отсюда также открываются панорамные виды на кальдеру, однако вечером здесь обычно меньше туристов, чем в Ии.

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Любителям вина советуют посетить Пиргос-Каллистис — самый высокий поселок Санторини. В местных винодельнях можно отведать вино из винограда сорта Асиртико, которым известен остров.

Пешеходный маршрут и пляжи

Одним из самых лучших способов увидеть Санторини считают десятикилометровый маршрут от Фиры до Ии. Он проходит вдоль скал через небольшие поселения Фиростефани и Имеровогли.

Обычно маршрут преодолевают через три-четыре часа. Туристам рекомендуют отправляться рано утром, когда температура ниже, а людей на тропе меньше.

На побережье Санторини расположено более 20 пляжей. Среди самых известных – Красный и Белый пляжи, а также Перисса с черным вулканическим песком.

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Путешественники могут увидеть остров из воды во время прогулки на катамаране вдоль кальдеры и небольших заливов.

Ранее сообщалось, что столица Таиланда Бангкок стала основным магнитом для туристов. Город уже более десяти лет удерживает статус одного из главных туристических центров мира, опережая Париж, Лондон и Нью-Йорк по количеству иностранных гостей.

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