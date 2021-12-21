Еврокомиссия сократила срок действия COVID-сертификатов для путешествий: сколько он будет действовать

Сейчас срок действия COVID-сертификата составляет 12 месяцев.

Сегодня, 21 декабря, Европейская комиссия приняла решение, изменившее срок действия COVID-сертификатов для путешествий . С 1 февраля 2022 года вместо 12 месяцев он будет действителен в течение 9 месяцев (270 дней) после последней прививки.

Об этом сообщают на сайте Евросовета.

"Четкий и единый срок действия сертификатов о вакцинации будет гарантировать, что мероприятия по путешествиям будут продолжать координироваться, как призвал Европейский совет после его последнего заседания 16 декабря 2021 года. Постоянная координация имеет важное значение для функционирования единого рынка, что обеспечит ясность для граждан ЕС в осуществлении их права на свободное передвижение ", – говорится в сообщении.

Новые правила вступят в силу для 27 стран ЕС с 1 февраля 2022 года. Сертификат будет действителен в течение дополнительного периода еще на три месяца после шести месяцев, чтобы гарантировать, что национальные кампании по вакцинации могут быть адаптированы и граждане будут иметь доступ к бустерным дозам.

Напомним, в начале ноября Европейская комиссия заявила о планах совершить обязательной третью дозу вакцины от COVID-19. В то же время делать ее придется по истечении срока с момента последней дозы, которая отныне, при условии подтверждения поправок, составит 9 месяцев, а не 12, как было раньше. Правительства ЕС неоднократно заявляли, что в этом вопросе требуется общий подход, ведь разные термины в разных странах могут всколыхнуть туристическую индустрию всего ЕС.

Читайте также:

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.