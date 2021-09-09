Финляндия изменила условия въезда для украинцев: пускать будут только вакцинированных

Финляндия изменила условия въезда для украинцев: пускать будут только вакцинированных

Украинцы могут посетить Финляндию только с подтверждением полного курса вакцинации против COVID-19

Финляндия разрешила въезд только для вакцинированных от COVID-19 украинских туристов. Правительство страны отменило возможность въезда с ПЦР-тестом.

Об этом информирует МИД Украины.

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Украинцы могут посетить Финляндию только с подтверждением полного курса вакцинации против COVID-19 при условии, что с даты получения второй дозы вакцины прошло 14 дней.

Въезд на основании отрицательного ПЦР-теста и подтверждения о том, что человек переболел COVID-19 будет разрешено исключительно при наличии уважительного основания для поездки.

Финской стороной признаются 7 вакцин:

Comirnaty (Pfizer-BionTech)

Spikevax (Moderna)

Vaxzevria (AstraZeneca)

Janssen (Johnson & Johnson)

BIBP/Sinopharm

COVISHIELD

CoronaVac

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба назвал количество стран, которые открыты для украинцев.

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