Финляндия изменила условия въезда для украинцев: пускать будут только вакцинированных

Украинцы могут посетить Финляндию только с подтверждением полного курса вакцинации против COVID-19
Финляндия разрешила въезд только для вакцинированных от COVID-19 украинских туристов. Правительство страны отменило возможность въезда с ПЦР-тестом.
Об этом информирует МИД Украины.
Украинцы могут посетить Финляндию только с подтверждением полного курса вакцинации против COVID-19 при условии, что с даты получения второй дозы вакцины прошло 14 дней.
Въезд на основании отрицательного ПЦР-теста и подтверждения о том, что человек переболел COVID-19 будет разрешено исключительно при наличии уважительного основания для поездки.
Финской стороной признаются 7 вакцин:
- Comirnaty (Pfizer-BionTech)
- Spikevax (Moderna)
- Vaxzevria (AstraZeneca)
- Janssen (Johnson & Johnson)
- BIBP/Sinopharm
- COVISHIELD
- CoronaVac
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба назвал количество стран, которые открыты для украинцев.