Где отдохнуть на рождественские праздники: ТОП-8 популярных горнолыжных курортов Украины

В каждой из локаций можно найти сервис на любой кошелек.
Государственное агентство развития туризма Украины подготовило подборку лучших локаций, где можно в эти праздничные выходные не только прокатиться на лыжах, но и полюбоваться фантастическими видами и подышать морозно-хвойным воздухом.
Список ТОП-8 горнолыжных курортов Украины опубликовали на странице ведомства.
Буковель, Ивано-Франковская область
Самый известный и технически оснащенный горнолыжный курорт Украины с трассами для спортсменов любого уровня. Это курорт с прекрасно развитой инфраструктурой: здесь есть кафе и рестораны, гостиницы и клубы.
Драгобрат, Закарпатская область
Этот высокогорный курорт Украины расположен на стыке хвойных лесов и зоны альпийских лугов. Курорт известен фристайл-трассами мирового значения. Некоторые из них проложены через лес, так что любителям экстремального лыжного спорта здесь будет интересно. Также на курорте можно прокатиться на снегоходах, ратраце или лошадях.
Славское, Львовская область
Курорт с мягким горным климатом и развитой инфраструктурой, расположенный в 130 километрах от Львова, известен официальным центром горнолыжного спорта. Есть в Славском и ночное катание. А еще на курорте функционирует самый длинный кресельный подъемник Украины, длина которого достигает 2 700 метров.
Пилипец, Закарпатская область
Курорт расположен у подножия гор Гимба и Магура-Жида и считается колыбелью украинского фрирайда. Есть здесь и оборудованные трассы для новичков и продвинутых лыжников, а также трассы для поклонников беговых лыж. Высота – 700 метров над уровнем моря. Протяженность 8 местных горнолыжных трасс – 20 километров. На этом курорте нет искусственного заснежения.
Красия, Закарпатская область
Этот горнолыжный комплекс на склоне одноименной горы в селе Вышка подходит как для спортсменов, так и для семей с детьми. Приезжать сюда можно с декабря и по середину апреля. Даже в разгар сезона на Красии нет больших толп туристов. На курорте есть 4 трассы.
Плай, Львовская область
Локация находится в центре Карпатских гор, является одним из популярных горнолыжных курортов Украины и довольно быстро развивается. Здесь работает 6 горнолыжных трасс. На курорте современная инфраструктура – кафе, ресторан, спа-центр, сауны, бассейны.
Водяники, Черкасская область
Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс "Водяники" расположен в самом центре Украины. Это молодой курорт, который начал функционировать с января 2009 года. Он оснащен самым современным оборудованием и снежными пушками. Для активного отдыха есть 3 горные трассы. Кроме того, в Водяниках есть трамплины и трасса для сноубординга.
Мигово, Черновицкая область
Этот курорт полюбят те, кто хочет спокойного спокойного отдыха для семьи с детьми. Обычно сезон длится с декабря по середину апреля. На курорте есть 4 горнолыжных трасс, одна из которых оснащена специально для сноубордистов.
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