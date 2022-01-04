Где отдохнуть на рождественские праздники: ТОП-8 популярных горнолыжных курортов Украины

В каждой из локаций можно найти сервис на любой кошелек.

Государственное агентство развития туризма Украины подготовило подборку лучших локаций, где можно в эти праздничные выходные не только прокатиться на лыжах, но и полюбоваться фантастическими видами и подышать морозно-хвойным воздухом.

Список ТОП-8 горнолыжных курортов Украины опубликовали на странице ведомства.

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Буковель, Ивано-Франковская область

Самый известный и технически оснащенный горнолыжный курорт Украины с трассами для спортсменов любого уровня. Это курорт с прекрасно развитой инфраструктурой: здесь есть кафе и рестораны, гостиницы и клубы.

Драгобрат, Закарпатская область

Этот высокогорный курорт Украины расположен на стыке хвойных лесов и зоны альпийских лугов. Курорт известен фристайл-трассами мирового значения. Некоторые из них проложены через лес, так что любителям экстремального лыжного спорта здесь будет интересно. Также на курорте можно прокатиться на снегоходах, ратраце или лошадях.

Фото: Государственное агентство развития туризма Украины

Славское, Львовская область

Курорт с мягким горным климатом и развитой инфраструктурой, расположенный в 130 километрах от Львова, известен официальным центром горнолыжного спорта. Есть в Славском и ночное катание. А еще на курорте функционирует самый длинный кресельный подъемник Украины, длина которого достигает 2 700 метров.

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Пилипец, Закарпатская область

Курорт расположен у подножия гор Гимба и Магура-Жида и считается колыбелью украинского фрирайда. Есть здесь и оборудованные трассы для новичков и продвинутых лыжников, а также трассы для поклонников беговых лыж. Высота – 700 метров над уровнем моря. Протяженность 8 местных горнолыжных трасс – 20 километров. На этом курорте нет искусственного заснежения.

Красия, Закарпатская область

Этот горнолыжный комплекс на склоне одноименной горы в селе Вышка подходит как для спортсменов, так и для семей с детьми. Приезжать сюда можно с декабря и по середину апреля. Даже в разгар сезона на Красии нет больших толп туристов. На курорте есть 4 трассы.

Плай, Львовская область

Локация находится в центре Карпатских гор, является одним из популярных горнолыжных курортов Украины и довольно быстро развивается. Здесь работает 6 горнолыжных трасс. На курорте современная инфраструктура – кафе, ресторан, спа-центр, сауны, бассейны.

Фото: Государственное агентство развития туризма Украины

Водяники, Черкасская область

Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс "Водяники" расположен в самом центре Украины. Это молодой курорт, который начал функционировать с января 2009 года. Он оснащен самым современным оборудованием и снежными пушками. Для активного отдыха есть 3 горные трассы. Кроме того, в Водяниках есть трамплины и трасса для сноубординга.

Фото: Государственное агентство развития туризма Украины

Мигово, Черновицкая область

Этот курорт полюбят те, кто хочет спокойного спокойного отдыха для семьи с детьми. Обычно сезон длится с декабря по середину апреля. На курорте есть 4 горнолыжных трасс, одна из которых оснащена специально для сноубордистов.

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