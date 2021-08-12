Где сдавать ПЦР-тест перед поездкой за границу и какие данные он должен содержать: украинцам дали объяснение

Где сдавать ПЦР-тест перед поездкой за границу и какие данные он должен содержать: украинцам дали объяснение

Сдавать ПЦР-тест нужно только в верифицированных Минздравом лабораториях.

Путешествовать во многие страны мира разрешено только при условии наличия ПЦР-теста на коронавирус. Впрочем, исследование должно соответствовать четким требованиям.

Об этом говорится на странице "Коронавирус_info" в Telegram со ссылкой на МИД.

В частности, сертификат ПЦР-теста должен быть выдан в официально зарегистрированной в Украине лаборатории. В справке должна быть печать учреждения, подпись врача или QR-код и перевод на иностранном языке, преимущественно английском.

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Перечень верифицированных Минздравом лабораторий, которые делают ПЛТ-тесты, можно найти на сайте Центра общественного здоровья Украины, по этой ссылке.

Кроме того, при планировании путешествий надо обязательно ознакомиться с правилами въезда для украинцев на сайте МИД.

Напомним, что такое COVID-сертификат, какую информацию в него будут вносить и какие перспективы для украинцев, читайте в материале по этой ссылке.

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