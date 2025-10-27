Где в Украине можно встретить призраков: 5 самых загадочных и мистических мест (фото)

Ставка Гитлера / © Винницкий областной краеведческий музей

Реклама

В Украине есть множество мест, где реальная история настолько тесно переплетена с мистикой и легендами, что они идеально подходят для путешественников, ищущих холодок по спине даже посреди дня. Это развалины, не поддающиеся научному объяснению, и мрачные замки с кровавым прошлым.

Об этом пишет Discover.

1. Мистическое «Озеро привидений» (Хмельницкая область)

В селе Хропотово на Хмельнитчине расположено Озеро Викнина, которое не замерзает даже в самые сильные морозы. Температура воды в нем круглый год держится на уровне +13…+15°C, и зимой оно дымится.

Реклама

Местные называют его озером привидений. По легенде, на дне есть «окно» в мир иной, куда затянуло когда-то мужчину с лошадьми, которых позже нашли в водоеме в десяти километрах отсюда.

В деревне Хропотова в Хмельницкой области расположено Озеро Викнина. / © discover.net.ua

2. Таракановский форт — цитадель-ловушка (Ровенская область)

Неподалеку от Дубна, спрятанного в лесу, стоит Таракановский форт — фортификационный комплекс конца XIX века. Он так и не увидел великой войны, но имеет мрачное прошлое как военная тюрьма, а затем секретный объект НКВД.

Форт считается наиболее атмосферной локацией для любителей мистики. Здесь до сих пор рассказывают о привидениях замученных узников, которые можно услышать в длинных подземных коридорах.

Таракановский форт. / © discover.net.ua

3. «Каменная деревня» — украинский Стоунхендж (Житомирщина)

Среди полесских лесов возле села Рудня-Замысловская раскинулось природное урочище из гигантских валунов — Каминная деревня. Геологи объясняют происхождение камней ледниковой теорией, но их возраст оценивают более чем в 2 миллиарда лет.

Реклама

По легенде, Бог превратил богатую деревню в камни за жадность его жителей. На одном из валунов, который называют «Божий камень», сохранились следы, приписываемые Господу. Здесь также есть камни желаний и щель, проход через которую якобы очищает от грехов.

Каминная деревня. / © discover.net.ua

4. Сатановский замок — крепость-пентаграмма (Хмельницкая область)

В поселке Сатанов над рекой Збруч расположен замок, построенный на высоком холме. Происхождение названия поселка до сих пор дискуссионное: от римского Sat до тюркского шайтана (ячейки нечистой силы).

У крепости есть пятиугольный план, который некоторые мистики ассоциируют с пентаграммой. Хотя исследователи отмечают, что такая форма была выбрана для лучшей обороны.

Сатановский замок. / © ukrainaincognita.com

5. Ставка Гитлера «Вервольф» — на крови и оккультизме (Винниччина)

Недалеко от Винницы расположена ставка Гитлера «Вервольф» («Оборотень»). Комплекс был построен в строжайшей тайне. Тяжелейшие работы выполняли военнопленные, которых вместе с немецкими инженерами, причастными к строительству, уничтожили.

Реклама

Название ставки не случайно, поскольку Гитлер уделял внимание оккультизму. Есть свидетельство, что место для Вервольфа выбирали по советам 400 магов и астрологов. Болгарская ясновидящая Ванга также говорила об «опасной энергетике» этой локации.

Ставка Гитлера «Вервольф». / © Винницкий областной краеведческий музей

Напомним, когда английское село Тайд-Миллс, расположенное между Ньюхейвеном и Сифордом в Восточном Сассексе, было преуспевающим местом, где жили десятки семей. Однако сегодня от него остались только развалины, скрытые среди болот.

Эксперты компании 1st Move International составили рейтинг самых желанных стран мира для переезда, основываясь на анализе глобальных поисковых запросов Google. Исследование показало четкую картину приоритетов людей, планирующих изменить место жительства.