Германия открыла границы для вакцинированных туристов из Украины: как путешествовать

Германия принимает туристов, которые полностью вакцинировались не позднее чем за 14 дней до даты въезда.

С пятницы, 25 июня, Германия открывает границы для вакцинированных украинский, которые хотят въехать с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью.

Об этом говорится в заявлении на сайте посольства Германии в Украине.

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"С 25 июня 2021 въезд из Украины в Германию для лиц, полностью вакцинированных от SARS-CoV-2 вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), будет снова возможным. Полностью вакцинированные лица смогут снова въезжать в Германию с целью посещения друзей, знакомых и родственников, а также с туристической целью. Безвизовый въезд для граждан Украины с биометрическими паспортами будет снова возможным", — говорится в сообщении.

Полностью вакцинироваться нужно не позднее чем за 14 дней до даты въезда. Из заявления следует, что в Германию пускать только тех, кто получил прививку одной из вакцин, признанных Европейским агентством по лекарственным средствам: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Для пересечения границы необходимо предоставить цифровой COVID-сертификат европейского образца или аналог подтверждения вакцинации в цифровой или в бумажной форме, выданный немецким, английским, французским, итальянским или испанским языками.

Этот документ должен содержать следующую информацию:

ФИО;

дата вакцинации, количество вакцин;

название вакцины;

название заболевания, от которого была сделана прививка;

информация, указывающая ответственное за проведение вакцинации или выдачу сертификата лицо или организацию, например официальный символ или название лица/организации.

В посольстве отмечают, что детям до 12 лет, не вакцинированным против COVID-19, могут при наличии у них ПЦР или ИФА теста въезжать в Германию в сопровождении одного или двух полностью вакцинированных родителей. Детям до 6 лет подтверждения тестирования не требуется.

Напомним, Украина вошла в "зеленую" зону карантина в соответствии с критериями Европейского Союза. Отметим, таким образом Украина соответствует одному из критериев для отмены ограничений для всех путешественников из третьих стран. Однако такой показатель должен содержаться не менее 14 дней.

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