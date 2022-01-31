Германия усилила правила въезда для украинцев: кого будут пускать и при каких условиях

Украина вошла в немецкий список стран повышенного риска заражения коронавирусом.
Германия ужесточила правила для иностранцев, в том числе и украинцев. По обновленным правилам, граждане Украины обязаны выполнять требования по электронной регистрации и прохождению карантина.
Об этом сообщило украинское диппредставительство в Facebook.
"С 30.01.2022 года Украина отнесена к списку стран повышенного риска для Германии", — говорится в сообщении.
Так, украинским туристам перед прибытием в Германию необходимо зарегистрироваться на сайте по этой ссылке и иметь подтверждение регистрации.
В связи с усилением карантина, во время въезда в Германию с предыдущим пребыванием в зоне повышенного риска или в зоне с разными штаммами коронавируса в течение последних 10 дней требуется:
- сразу после въезда в Германию отправиться непосредственно в пункт назначения,
- пойти на домашнюю изоляцию (карантин). После пребывания в зоне повышенного риска въезжающие лица должны осуществить домашнюю изоляцию в течение 10 дней, после пребывания в зоне с разными штаммами коронавируса – 14 дней.
Полностью вакцинированные граждане Украины могут въехать в ФРГ без необходимости. Для такой категории лиц действуют указанные выше общие правила въезда. Вакцинация последней необходимой дозой должна осуществляться минимум за 14 дней до въезда.
Карантин дома можно завершить досрочно, если на портале загрузки цифровой регистрации представлено подтверждение выздоровления от коронавируса, подтверждение вакцинации или отрицательный результат теста – https://www.einreiseanmeldung.de. Если загрузить данные до въезда (рекомендуется), карантин начинать не нужно.
Невакцинированные украинцы могут въехать в ФРГ при необходимости, предоставив либо отрицательный результат теста (за 48 часов до (запланированного) момента въезда), либо справку о выздоровлении.
При прохождении карантина не разрешается покидать дом или квартиру и принимать гостей.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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