Германия усилила правила въезда для украинцев: кого будут пускать и при каких условиях

Германия усилила правила въезда для украинцев: кого будут пускать и при каких условиях

Украина вошла в немецкий список стран повышенного риска заражения коронавирусом.

Германия ужесточила правила для иностранцев, в том числе и украинцев. По обновленным правилам, граждане Украины обязаны выполнять требования по электронной регистрации и прохождению карантина.

Об этом сообщило украинское диппредставительство в Facebook.

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"С 30.01.2022 года Украина отнесена к списку стран повышенного риска для Германии", — говорится в сообщении.

Так, украинским туристам перед прибытием в Германию необходимо зарегистрироваться на сайте по этой ссылке и иметь подтверждение регистрации.

В связи с усилением карантина, во время въезда в Германию с предыдущим пребыванием в зоне повышенного риска или в зоне с разными штаммами коронавируса в течение последних 10 дней требуется:

сразу после въезда в Германию отправиться непосредственно в пункт назначения,

пойти на домашнюю изоляцию (карантин). После пребывания в зоне повышенного риска въезжающие лица должны осуществить домашнюю изоляцию в течение 10 дней, после пребывания в зоне с разными штаммами коронавируса – 14 дней.

Полностью вакцинированные граждане Украины могут въехать в ФРГ без необходимости. Для такой категории лиц действуют указанные выше общие правила въезда. Вакцинация последней необходимой дозой должна осуществляться минимум за 14 дней до въезда.

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Карантин дома можно завершить досрочно, если на портале загрузки цифровой регистрации представлено подтверждение выздоровления от коронавируса, подтверждение вакцинации или отрицательный результат теста – https://www.einreiseanmeldung.de . Если загрузить данные до въезда (рекомендуется), карантин начинать не нужно.

Невакцинированные украинцы могут въехать в ФРГ при необходимости, предоставив либо отрицательный результат теста (за 48 часов до (запланированного) момента въезда), либо справку о выздоровлении.

При прохождении карантина не разрешается покидать дом или квартиру и принимать гостей.