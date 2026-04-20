Гид бросил умирать упавшую в вулкан девушку: она сделала фото перед смертью
В Индонезии туристка погибла после падения в кратер вулкана. Ее последнее фото и обстоятельства трагедии вызывают вопросы о действиях гида.
В горах нередко случаются страшные инциденты, когда никто не может прийти на помощь. Но иногда помощь сама отворачивается от людей. 26-летняя Джулиана Маринс поскользнулась и упала с высоты почти 300 метров во время подъема на гору Ринджани в Индонезии. Гид мог оставить девушку умирать и отказаться от спасения.
После четырехдневных поисков спасатели обнаружили только тело девушки. Какой была ее последняя фотография? Ею поделились Daily Star.
Джулиана Маринс во время горного похода упала в вулкан в Индонезии. В свои последние минуты жизни она успела сделать фото. Девушка также успела написать маме щемящее сообщение перед началом поездки по Юго-Восточной Азии.
Случай произошел в прошлом году. 21 июня 2025 года Джулиана начала подъем около 06:30 утра. Ее сопровождал гид. Девушка поскользнулась и упала с высоты почти 300 метров в вулкан.
О девушке известно, что она была публицисткой и занималась танцами на пилоне. Родом из Рио-де-Жанейро в Бразилии. После падения в кратер девочка исчезла на четыре дня. Вскоре ее нашли спасатели, уже мертвой.
В местной полиции сообщили, что девушка якобы остановилась отдохнуть, пока гид и остальные туристы продолжили подъем. Как оказалось позже, девушка заявила подруге, что она «бесстрашна» и решительно настроена осуществить свою мечту.
Своей матери Джулиана написала следующее: «Мама, я тебя так люблю. У меня разрывалось сердце, когда мы прощались. Собственно это единственное, что меня беспокоит: разочаровать тебя, папу или мою сестру. Кроме того, я не боюсь ничего, а тем более неприятностей».
Девушка сказала, что ничего не боится, потому что ее воспитала сильная женщина. Она завершила сообщение тем, что поблагодарила за заботу и ласку, заявила, что имеет разные мечты и желания.
Первоначальное вскрытие тела девушки провели на Бали 26 июня. Коронер пришел к выводу, что ее смерть наступила в результате травмы. Она должна была умереть в течение 20 минут. У Джулианы обнаружили серьезные переломы и кровоизлияние. Точное время травмы остается неизвестным.
Между моментом падения и днем, когда тело девушки уже нашли спасатели, слышны были ее крики, также ее видели с дрона. Семья девушки утверждает, что экскурсовод бросил ее. То же подтвердила сестра Джулианы.
Правила безопасности при подъеме в горы
При подъеме в горы необходимо соблюдать строгие правила безопасности. Среди них тщательная планировка маршрутов, запасов пищи и воды, проверка необходимого снаряжения.
Также следует помнить о таких правилах:
сообщайте родным и близким о маршрутах, по которым собираетесь пойти;
носите с собой маячок и дайте доступ к геолокации самым родным;
пользуйтесь услугами опытных гидов;
выбирайте удобную трекинговую обувь;
имейте с собой несколько карт местности — цифровые и бумажные;
имейте с собой аптечку, повербанки, фонарики и полный набор для выживания;
не сходите с туристических маршрутов;
следите за своим самочувствием;
не подходите к опасным местам ради фото;
не ходите в горы самостоятельно;
возвращайтесь вниз, если сомневаетесь, что справитесь.