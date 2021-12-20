Госдепартамент США призывает американцев не ехать в Украину: в чем причина

Среди причин – военное наращивание российских войск вдоль украинских границ.
Госдепартамент США рекомендует своим гражданам не ездить в Украину. В дипведомстве назвали несколько причин, по которым следует воздержаться от путешествий в страну, среди которых — COVID-19 и усиление угрозы со стороны России.
Об этом сообщает Посольство США в Украине.
"Граждане США должны знать сообщения о том, что Россия планирует существенные военные действия против Украины. Гражданам США также напоминают, что условия безопасности, особенно у границ Украины, в оккупированном Россией Крыма и на подконтрольной РФ восточной Украине, непредсказуемы и могут ухудшаться без предупреждения", – отметили в посольстве.
Также в дипведомстве подчеркнули, что из-за оккупации Россией Крыма на территории полуострова существует большое военное присутствие армии Российской Федерации.
"Оккупационные власти продолжают издеваться над иностранцами и местным населением, особенно тех, кто, как считают, выступает против российской оккупации полуострова. Правительство США запрещает своим сотрудникам ездить в Крым", — призвали в посольстве США.
В посольстве США в Украине сообщили, что пророссийские боевики на блокпостах, контролируемых вооруженными силами России, угрожали гражданам США, а также задерживали или даже похищали их. Поэтому правительство США запрещает государственным служащим США поездки в восточные районы Донецкой и Луганской областей и близлежащих регионов.
Как сообщалось ранее, у России сейчас более 100 тысяч военных, которые находятся на территории от аннексированного Крыма до северо-западной границы РФ и Беларуси.
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