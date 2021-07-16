Греция в разгар летнего сезона вводит жесткие карантинные ограничения: какие именно

В Греции за сутки почти 3 тысячи больных коронавирусом.

В Греции усиливают карантин из-за резкого увеличения новых случаев коронавируса. Новые ограничения в основном касаются развлекательных заведений, баров, кафе и ресторанов.

Об этом пишет Ekathimerini.

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По новым правилам, все развлекательные заведения могут обслуживать только посетителей с вакцинацией. В частности, клиенты баров, ресторанов и ночных клубов должны иметь подтверждение своей вакцинации или выздоровления от коронавируса.

Сами же заведения общественного питания могут принимать только до 85% посетителей от максимальной емкости.

Власть накануне объявила о 2 794 новых случаях заражения коронавирусом и 6 смертельных случаях за последние 24 часа.

Напомним, в Таиланде вводят комендантский час и новые ограничения в "темно-красного зонах" по COVID-19, в частности в Бангкоке и соседних провинциях, из-за стремительного распространения коронавируса.

Как сообщалось, Австрия и Нидерланды возобновили безвиз для украинцев, которые получили две дозы вакцины от коронавируса. Въезд без карантина позволят владельцам COVID-сертификата, если вторая доза вакцины, необходимая для полной иммунизации, была сделана более чем за 14 дней до въезда.

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