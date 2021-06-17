Грузия смягчила карантинные условия въезда для маленьких детей

Также Грузия расширила список стран, граждане которых могут попасть в страну

В Грузии обновили карантинные требования и отменили обязательную справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус для детей до 10 лет, приезжающих в страну.

Соответствующие изменения в постановлении правительства,опубликованные на сайте "Законодательного вестника Грузии" 17 июня.

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Так, отныне детям до 10 лет не нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа, а также отменено требование проходить исследования на третий день после пересечения границы Грузии. В тамошнем правительстве объясняют, что подобные изменения стимулируют родственные туристические поездки в страну.

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"В случае международных авиаперелетов, наземных и морских путешествий любое лицо в возрасте до 10 лет, которое прибыло из иностранного государства (независимо от гражданства), освобождается от обязанности сдавать отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за последние 72 часа до визита в Грузию, и от обязанности проводить ПЦР-тестирование на третий день после пересечения границы", — говорится в правительственном документе.

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Кроме того, Грузия открылась еще для Сан-Марино, Монако, Сербии, Исландии, Лихтенштейна, Черногории, Андорры, Албании, Северной Македонии и Боснии и Герцеговины. Еще ранее Грузия позволила въезд для граждан и резидентов стран ЕС, Великобритании, Швейцарии, Норвегии, а также Украины, Беларуси, России, Молдовы, Армении, Азербайджана, Казахстана, Турции, Израиля, США и Канады, Китая и еще ряда стран Ближнего и Дальнего Востока.

Как известно, для въезда в Грузию надо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа. Его также надо пройти повторно на третий день пребывания в стране. Если ехать автомобилем или поездом, нужно предъявить документ, подтверждающий полный курс вакцинации и отрицательный ПЦР-тест. Пускают также граждан со справкой о полном курсе вакцинации от коронавируса, тогда ПЦР-тесты не нужны.

Также власти Грузии советует иностранцам оформить медицинскую страховку, которая покрывает расходы на лечение COVID-19.

Напомним, Еврокомиссии уже согласовали COVID-сертификат и договорились внедрить его с 1 июля. И действовать он будет в течение 12 месяцев. Украина запустит "ковид-сертификаты" вместе с европейскими партнерами. Внедрение этого документа планируется на начало июля.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба назвал европейские страны, которые откроются этим летом для Украинской.

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