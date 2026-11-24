В Германии десяткам беженцев отменили помощь / © ТСН

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В Тюрингии, что в Германии, разгорелся скандал вокруг социальных выплат для украинских беженцев. Центр занятости округа Грайц обнаружил ряд случаев, когда украинские беженцы получали государственную помощь, а сами умалчивали собственные доходы и активы на родине.

Об этом пишет немецкое издание Focus.

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Почему в Германии десяткам украинских беженцев урезали и отменили выплаты

16 украинцам выплаты немедленно остановили, а еще 38 — уменьшили из-за незадекларированных поступлений на украинские счета — в частности, пенсии, арендной платы за жилье или земельные участки.

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Пока неизвестно, идет ли речь о сознательном мошенничестве или об ошибках из-за языкового барьера и незнания правил, пишут немецкие журналисты.

Нарушения правил касаются 8,2% из всех 656 украинцев, получающих в округе Грайц базовую выплату для соискателей работы. Относительно других коммун такой статистики нет. Немецкие СМИ предполагают, что сокрытие доходов украинскими беженцами может быть массовым.

По данным Федерального агентства по труду, сейчас около 626 тысяч украинцев получают Bürgergeld (выплату), которую с 1 июля 2026 года официально переименовали в Grundsicherungsgeld.

Помогла определить нарушителей «Дія». Хотя у немецких ведомств нет прямого технического доступа к приложению, заявители из Украины обязаны в рамках закона подавать электронные справки из него — например, о доходах, пенсиях или полученных в Украине социальных выплатах.

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Именно эти документы позволяют специалистам сопоставить данные и выявить скрытые средства, ведь проверять зарубежные счета и имущество напрямую немецким центрам занятости очень сложно.

По правилам, каждый претендент на помощь должен раскрыть все свое имущество и доходы независимо от страны, где они находятся. Под отчетность подпадают:

банковские сбережения и вклады;

недвижимость и земельные участки;

автомобили и ценные вещи;

ценные бумаги и ETF;

накопительное страхование жизни;

наличные;

прочие активы, имеющие денежную стоимость.

В случае утаивания таких данных человеку может грозить уголовная ответственность. В то же время для украинцев действуют те же необлагаемые лимиты защищенного имущества, что и для граждан Германии: с 1 июля 2026 года этот порог зависит от возраста и составляет от 5000 евро (до 30 лет) до 20 000 евро (от 51 года) на одного человека. Все доходы и активы суммируются независимо от того, где они получены.

Глава округа Грайц Улли Шефер отметил важность таких шагов для местного бюджета, ведь прекращение выплат 16 нарушителям-украинцам экономит 151 440 евро в год, а урезание выплат еще 38 получателям — дополнительно от 7500 до 8000 евро каждый месяц.

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Для региональных администраций, которым часто приходится экономить, это ощутимые суммы. Улли Шефер добавил, что Германия обязана поддерживать тех, кто действительно нуждается в помощи.

«В то же время должно быть так же очевидно, что лица, имеющие достаточный доход или активы, не должны за счет широких масс получать льготы, на которые они не имеют права», — заявил глава округа.

Проверки охватывают как действующих получателей помощи, так и только что прибывших заявителей. Ни один из 16 украинцев, которым отменили помощь, не обжаловал решение. Они уехали из округа Грайц в неизвестном направлении.

Украинские беженцы в Германии: последние новости

Напомним, законодательство Германии не устанавливает лимитов на хранение наличных дома, но суммы от 10 тысяч евро могут привлечь внимание правоохранителей или налоговой службы в рамках правил борьбы с отмыванием денег.

Как пояснил адвокат Юрий Демченко, если владелец не сможет подтвердить законное происхождение средств, это может стать основанием для проверки, а в ходе следственных действий при наличии оснований деньги могут изъять.

Кроме того, в случае кражи из жилища страховая компания обычно компенсирует лишь часть похищенных наличных денег — чаще всего около 2500 евро в зависимости от условий договора. Из-за риска потерь при похищении адвокат советует не хранить в Германии дома наличными свыше 2500 евро.

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