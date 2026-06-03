Иначе влезете в долги: беженка рассказала, что нужно обязательно сделать перед выездом из Германии

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Украинские беженцы в Германии могут столкнуться с проблемами и даже долгами на тысячи евро, если не будут соблюдать правила выезда из страны.

Вернувшаяся из Германии в Украину беженка Юлия Свистельник рассказала, что нужно сделать перед выездом из Германии, чтобы не попасть в долги.

Что нужно сделать перед выездом из Германии в Украину

Сотни украинцев столкнулись с письмами «счастья» о долгах, которые появились у них в Германии из-за несоблюдения правил страны.

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Если вы собираетесь уехать из Германии и закрыть статус временной защиты, стоит сделать несколько важных дел. Иначе вам могут отправить письма с долгами, даже если вы ничего не покупали в кредит и платили все коммунальные услуги.

Юлия поделилась, что сначала ходила в местный джоб-центр. Она взяла образец заявления, которое необходимо заполнить и отдать на месте.

«Там нужно написать, кто вы, когда вы собираетесь ехать в Украину, указать причину, почему вы едете в Украину. Далее берете термин и идете выписываться из своего места жительства», — рассказывает девушка.

В джоб-центре вам должны выдать специальный документ с выпиской, который нужно подать в страховую компанию. Дальше вам нужно закрыть свою страховку.

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Также нужно не забыть закрыть все счета в немецких банках, ведь там каждый месяц списывают по 10–12 евро. Так вы избежите задолженности.

«Мы ехали домой 28 числа, а поскольку в месяце 30 дней нам еще пришлось вернуть джоб-центру почти 70 евро. Поэтому лучше заявление в джоб-центр внести раньше и ехать в первых числах месяца, чтобы не пришлось возвращать деньги», — поделилась опытом беженка.

Правила для украинцев с границей — последние новости:

Напомним, Польша поддерживает идею исключения украинских мужчин призывного возраста из системы временной защиты Евросоюза и выступает за постепенный переход беженцев к общим миграционным нормам.

Эту позицию Варшава отстаивает на неофициальных консультациях в Брюсселе в преддверии встречи министров внутренних дел стран ЕС. Польская сторона считает, что отмена автоматического статуса военнообязанных не противоречит гуманитарным принципам и поможет Киеву в условиях дефицита личного состава на фронте.

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Влияние Польши в ЕС значительно, поскольку она принимает более 960 тысяч украинцев. Страна уже первой внедрила рекомендованную Еврокомиссией «переходную стратегию», запустив карты CUKR для перехода беженцев на обычные трехлетние виды на жительство.

Такую политика постепенного сворачивания специальных льгот с сохранением поддержки для уязвимых групп положительно оценивают в ЕС. Специальный представитель ЕС Илва Йоханссон также назвала не совсем логичным предоставление защиты мобилизационному резерву, однако полностью исключила возможность принудительных депортаций.

4 июня Совет Евросоюза по внутренним делам начнет политическую дискуссию по поводу временной защиты для украинцев, которая должна сформировать ориентиры для дальнейших действий. Финальное решение в этот день не ожидается.

Сейчас на уровне послов стран ЕС рассматривается аналитический документ с разными сценариями. Среди предложений государств-членов — сужение защиты по географическому принципу, ограничение его до «остаточного статуса» только для уязвимых категорий, а также возможный отказ в защите мужчин призывного возраста.

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Последний шаг обсуждается с целью поддержки обороноспособности Украины, однако любые изменения будут касаться только новых заявителей.

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