Испания закрыла границу для невакцинированных украинских туристов

Со дня получения последней дозы должно пройти 14 дней.

С 22 ноября Испания изменила правила въезда для украинцев. Теперь в страну можно попасть при полной вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает посольство Украины в Испании.

Украинцы должны быть привиты вакциной, признанной

Всемирной организацией здравоохранения (Comirnaty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Janssen, Moderna, Coronavac/Sinovac, Sinopharm);

или Европейским агентством лекарственных средств (Comirnat/Janssen, AstraZeneca/Vaxzervria, Spikevax/Moderna).

Правило распространяется на лиц в возрасте от 12 лет и старше. Со дня получения последней дозы должно пройти 14 дней.

С 22 ноября со справкой о негативном ПЦР-тесте или справкой о выздоровлении могут посетить Испанию только определенные категории граждан:

лица, имеющие вид на жительство в одной из стран-членов ЕС, Шенгенского пространства;

владельцы долгосрочных виз, выданных одной из стран-членов ЕС или Шенгенского пространства, направляющиеся в страну, выдавшую соответствующую визу;

медицинские сотрудники, в том числе исследователи, или лица, ухаживающие за пожилыми людьми, для выполнения своих обязанностей;

лица, осуществляющие грузовые перевозки, члены экипажей морских и воздушных судов;

дипломаты и консулы, сотрудники международных организаций, военных формирований, гражданской защиты или гуманитарных миссий, с целью выполнения должностных обязанностей;

студенты, обучающиеся в Испании или другой стране ЕС или Шенгенского Соглашения и имеющие соответствующее разрешение на обучение;

высококвалифицированные работники, прибывающие с целью выполнения необходимой работы, которая не может быть отложена или осуществлена дистанционно, а также участники международных соревнований высокого уровня, которые проходят в Испании, что должно подтверждаться документально;

в случае вынужденных семейных обстоятельств.

С 22 ноября запрещен въезд для невакцинированных туристов.

Напомним, что Польша и еще 15 европейских стран не будут закрывать границы для украинских туристов.

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