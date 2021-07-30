Италия снова будет пускать украинских туристов: дата и условия въезда

Италия снова будет пускать украинских туристов: дата и условия въезда

Для въезда в Италию есть условия.

Италия открывается для украинских туристов. Снова поехать в Италию граждане Украины смогут с 31 июля 2021 года.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Все спрашивали, когда откроется Италия. Отвечаю: Италия с 31 июля восстанавливает безвиз для ккраинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Есть нюанс: 5 дней самоизоляции по прибытии. Но даже самоизоляция не может испортить эмоции, когда ты в Италии", — написал министр иностранных дел в Twitter.

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Так, по данным МИД, среди условий въезда в Италию: наличие справки об отрицательном результате молекулярного или экспресс-тестирование на COVID-19, который должен быть сделан, как минимум, за 72 часа до приезда. Кроме того, надо иметь заполненную онлайн форму санитарного контроля Passenger Locator Form, которая доступна по ссылке https://app.euplf.eu/. После приезда в Италию, как уже сказал Кулеба, граждане должны пройти самоизоляцию продолжительностью пять дней, после чего сделать повторный тест на COVID-19, который должен подтвердить отрицательный результат.

В соответствии с Приказом Минздрава Италии, упомянутые условия пока будут действовать до 30 августа 2021 года.

Для комфортного путешествия следует проверять актуальные правила въезда и отдыха накануне вылета. К примеру, в Украине запустили бот информации для путешествий за границу в условиях COVID-19. Для удобства в мессенджере Telegram заработал бот Corona.Travel.Bot, который оперативно сообщает об изменениях в правилах посещения стран мира.

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