Из столицы в курортный городок на зимние праздники будет курсировать "Лыжный экспресс" — график

"Лыжный экспресс" будет курсировать 24, 26 и 30 декабря 2021, а также 2, 6 и 8 января 2022 года.
"Укрзализныця" назначила на новогодне-рождественские праздники "Лыжный экспресс", который будет курсировать из Киева в курортный городок Славское.
Об этом говорится на сайте компании.
Поезд Интерсити+ "Лыжный экспресс" сообщением Киев — Славское назначили на 24, 26 и 30 декабря 2021, а также 2, 6 и 8 января 2022 года.
График рейса
Поезд №745/746 Киев — Славское будет отправляться из Киева в 06:02 и прибывать в конечный пункт в 13:54. В обратном направлении из Славска поезд будет отправляться в 16:20 и прибывать в Киев в 23:50. На пути следования к горнолыжному курорту поезд будет останавливаться на станциях Святошино, Коростень, Львов, Стрый и Сколе.
Отмечают, что на этом маршруте будет курсировать скоростной поезд Hyundai Rotem.
Напомним, что в прошлом сезоне "Лыжный экспресс" Киев — Славское за новогодне-рождественский период перевез 26 тыс. пассажиров.
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