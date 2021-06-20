Израиль с 1 июля открывает границы для вакцинированных иностранцев

Невакцинированных туристов, въезжающих в страну, будут отправлять на карантин.
С 1 июля привитые от COVID-19 иностранцы смогут посетить Израиль без предварительного разрешения властей.
Об этом информирует The Jerusalim Post.
Также без препятствий в страну будут пускать детей до шести лет, родители которых получили вакцину.
Перечень вакцин и стран, жители которых смогут въехать в Израиль, обещают опубликовать позже. Министерство здравоохранения Израиля работает над этим вопросом. В Минздраве Израиля заявили, что все вакцины, разработанные на Западе, будут признаны.
Невакцинированных туристов, въезжающих в страну, будут отправлять на карантин.
Сами же израильтяне могут продолжать путешествия везде, где захотят, за исключением стран с самым высоким риском заболеваемости, для которых потребуется разрешение специального правительственного комитета.
На данный момент в список вошли Аргентина, Бразилия, Индия, Мексика, Россия и ЮАР. Гражданам этих стран соответственно запрещается посещать Израиль. Исключение может быть лишь в ряде особых случаев: например родителям жениха или невесты или иностранным рабочим, которые вакцинировались в Израиле.
Ранее сообщалось, что с 14 июня Израиль разрешил въезд гражданам Украины. Однако для этого необходимо соблюдать несколько условий, а за нарушение режима въезда иностранцев ожидают санкции.