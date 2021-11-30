Израиль закрыл границы из-за "Омикрона": как украинцам попасть в страну

Все, без исключений, иностранцы по приезде в Израиль должны пройти обязательную самоизоляцию.

В целях противодействия распространению нового штамма COVID-19 от 29 ноября въезд иностранных граждан в Израиль, в том числе граждан Украины, запрещен. Иностранцы смогут въехать в страну только при наличии специального разрешения, выдаваемого Комитету по вопросам исключений Израиля.

Как украинцы могут попасть в страну, сообщает посольство Украины в Израиле.

Получение спецразрешения

Чтобы попасть в страну, нужно подать заявку в Комитет. Подробная информация о порядке получения разрешения, оснований по которым лицо может получить разрешение, необходимые документы, онлайн формы и контакты компетентных органов — размещена по ссылке.

Важно! Получение разрешения на въезд в Израиль даже при наличии сертификата вакцинации и ПЦР тестов не освобождает украинцев от обязательной самоизоляции. Однако, если вы были вакцинированы или поправились от COVID-19 не в Израиле и документ, подтверждающий этот факт признается Израилем, срок самоизоляции можно сократить.

Кто признается вакцинированным или переболев коронавирусом

Израиль признает вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, Serum Institute of India и Johnson and Johnson. Отмечают с 1 декабря также признается вакцина Sputnik-V, но при условии получения положительного результата серологического теста, проведенного по прибытии в Израиль.

Список стран, выдающих сертификаты, подтверждаемые цифровыми системами Министерства здравоохранения за ссылку.

Детальнее с правилами въезда иностранцев можно ознакомиться на сайте правительства Израиля.

Напомним, по состоянию на 30 ноября в 11 странах ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭС) зафиксировали 44 случая нового штамма коронавируса Omicron.