Как не попасть на тысячи евро штрафа в Германии: опыт украинки

Германия / © УНІАН

Украинка, живущая в Германии, поделилась опытом получения штрафов по незнанию местных правил и запретов.

Она подчеркнула, что перед поездкой или переездом в другую страну важно узнать законы и обычаи, чтобы избежать неприятностей.

Полина переехала в Германию в марте 2022 года. По ее словам, одним из первых штрафов стало наказание за нелегальную загрузку фильмов и игр из интернета – он составил 1300 евро.

Также украинка рассказала о штрафах за нарушение правил использования электроскейта. Оказалось, что кататься на нем по велодорожкам запрещено, и штраф мог достичь 1500 евро, но благодаря адвокату удалось снизить сумму до 250 евро.

Еще один случай произошел во время велосипедной поездки: мужчина блоггера случайно задел попавшего и сломавшего нос пожилого немца. Украинка ожидала большого штрафа, но он составил всего 35 евро.

Кроме того, из-за отсутствия заднего фонаря на велосипеде пара получила штраф в 25 евро, даже несмотря на то, что фонари в тот же день украли.

"Чтобы не получать штрафы, если ты живешь в Германии, нужно сидеть дома и никуда не выходить. Так как активную жизнь здесь вести дорого", - подытожила блоггерша.

