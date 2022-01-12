Как оказалось, Германия не упрощала правила въезда для украинцев: можно ли ехать в страну без вакцинации

Как оказалось, Германия не упрощала правила въезда для украинцев: можно ли ехать в страну без вакцинации

Невакцинированным туристам из Украины, не имеющим вида на жительство в странах ЕС или Шенгена, въезд в Германию запрещен.

Обнародованные ранее данные о том, что Германия якобы упростила правила въезда для украинцев, оказались ложными.

В сообщении немецкого МВД говорится, что в настоящее время в стране действуют правила, по которым границу Германии могут пересекать только те жители Украины, которые имеют действующий сертификат о полном (по крайней мере 2 дозы) курсе вакцинации.

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Въезд с туристической или иной несущественной целью, например визит к друзьям, разрешен только при наличии действующего "зеленого" сертификата вакцинации против COVID-19. Пока Германия не требует обязательной "бустерной" дозы прививки.

Невакцинированным гражданам Украины разрешен въезд по отрицательному результату ПЦР-теста только в том случае, если человек имеет вид на жительство (residence permit) в странах Евросоюза или Шенгенской зоны, или является близким родственником или членом семьи человека, который имеет такое разрешение.

Невакцинированным туристам из Украины, не имеющим вида на жительство в странах ЕС или Шенгена, въезд в Германию запрещен.

Всю актуальную информацию о пересечении границы стран мира можно найти по ссылке.

Напомним, Черногория ужесточила правила въезда для украинцев. С 2 января 2022 года попасть в страну не могут те, кто не переболел COVID или привился более полугода назад.

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