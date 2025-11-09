Как выглядит самое дикое жилье в мире, которое можно арендовать

Самое дикое жилье в мире, / © BBC

В одиночестве посреди ледникового залива в Восточной Гренландии, среди айсбергов, белых медведей и бесконечной тишины стоит одна хижина. Плавучая, зеленая, шестиугольная, со стеклянным потолком, через который можно наблюдать полярное сияние. Ее называют самой дикой квартирой в мире, и так, ее можно арендовать на Airbnb.

Ближайший человек – разве что на расстоянии спутникового звонка. Здесь все создано для того, чтобы уйти от цивилизации.

"Если придет белый медведь – просто зайдите внутрь и заперте дверь", – шутит Никко Сегрето, местный гид по ледникам и основатель Floating Glacier Cabin.

Именно Сегрето построил этот дом в безлюдном заливе Гренландии. Она пришвартована крепкими веревками, плавает в водах, где волны стихают под давлением льда, а из окна видно Гренландское море.

Несмотря на то, что Airbnb часто критикуют за влияние на рынок жилья в городах, именно эта платформа позволила предпринимателям типа Сегрето создавать уникальные пространства в самых отдаленных уголках планеты. Среди миллионов предложений есть юрты в Монголии, дома на деревьях в Амазонии, хижины в Папуа-Новой Гвинее… и эта – на краю света.

Внутри – комфорт и минимализм: двуспальная кровать, небольшая кухня, еда, снеки, маска для сна. Шторы не нужны – даже ночью над головой сияют звезды.

"Это место напоминает возвращающуюся из космоса капсулу. Здесь чувствуешь одиночество, но в то же время - покой", - говорят гости.

Ближайшее поселение Сермилигаак — в 800 километрах, дальше только айсберги и Северный полюс. А в южном направлении, через океан, – Бразилия.

Тишина здесь абсолютная. Лишь ледяная вода, которая постепенно густеет и превращается в лед.

Напомним, ранее ученые выяснили, что Гренландия дрейфует на северо-запад, то есть в направлении Северной Америки со скоростью около двух сантиметров в год.