Как жить в лакшери-гостиницах за бесценок: лайфхаки от опытной путешественницы

Бассейн / © Pixabay

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Эксперт по путешествиям с 30-летним стажем Сьюзен Уорд Дэвис поделилась секретами, как наслаждаться роскошными отелями и экономить на отдыхе. Она раскрыла проверенные лайфхаки, которые помогут сделать каждую поездку элитной и бюджетной одновременно.

Об этом Дэвис написала в своей статье для Daily Mail.

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Сьюзен Уорд Дэвис более 30 лет работала редактором раздела о путешествиях и стиле жизни в ELLE, поэтому хорошо разбирается в путешествиях с комфортом и стилем.

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На первый взгляд работа журналистки, пишущей о путешествиях, может казаться сплошным гламуром. Однако даже при таких поездках приходится контролировать расходы. К примеру, во время тестирования удаленного пятизвездочного отеля питание может не входить в стоимость проживания, и тогда гостю в конце концов придется перебиваться только содержимым поздравительной корзины с фруктами.

До работы редактором о путешествиях Дэвис много путешествовала с рюкзаком, поэтому умение экономить и находить нестандартные решения для нее стало почти автоматическим. Женщина и сегодня сочетает роскошные и бюджетные решения во время отдыха и советует тратить деньги, прежде всего, на то, что действительно способно сделать путешествие особенным, а не на второстепенные вещи. Журналистка поделилась советами, которые помогут сделать отдых роскошнее без лишних трат.

Как сделать отдых роскошнее без лишних трат?

Дэвис неоднократно останавливалась в одних из самых роскошных отелей мира. По ее словам, некоторые из них безусловно оправдывают свою высокую цену, в то время как другие далеко не всегда.

Если путешественник готов потратить значительную часть зарплаты на одну-две ночи в дорогом отеле, важно получить от этого пребывания максимум. Один из способов — первые несколько дней провести в Airbnb, а на последние день-два переехать в более роскошную гостиницу.

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Чтобы использовать время пребывания на полную, Дэвис советует приезжать как можно раньше. Даже если номер еще не подготовлен, багаж можно оставить на рецепции, а самому воспользоваться инфраструктурой отеля — отправиться в бассейн, на пляж или спа.

В день отъезда следует заранее узнать, до скольких часов разрешено оставаться в номере. После выселения можно попросить персонал оставить багаж до вечера. Таким образом, гость получает возможность фактически пользоваться преимуществами отеля в течение двух дней, заплатив всего за одну ночь.

Питание

Еще один способ сократить расходы — не питаться в дорогом ресторане при отеле, а поискать заведение, где можно отведать более аутентичную местную кухню.

Дэвис рекомендует приложение Too Good to Go, в котором собраны предложения со скидками на еду от магазинов, ресторанов и супермаркетов в 21 стране. Сервис не только позволяет сэкономить, но может стать своеобразным ориентиром для поиска мест, где покупать продукты и питаться.

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При поиске магазинов в Google Maps журналистка рекомендует использовать местные слова. Например, во Франции это может быть épicerie, в Испании — alimentacion, а в Италии — una gastronomia. Такой подход поможет находить небольшие независимые магазины вместо крупных сетевых супермаркетов.

Рестораны также лучше искать как можно конкретнее, в том числе с помощью социальных сетей. Например, можно ввести запросы «где поесть трюфели в Истрии» или «где лучшие пинчосы в Сан-Себастьяне». Это позволяет быстрее найти места, специализирующиеся именно на нужных блюдах.

Для поездок из курортного отеля в город стоит сначала поинтересоваться, предлагает ли заведение бесплатный трансфер. Если такой услуги нет, цену такси можно проверить с помощью taxi-calculator.com или bettertaxi.com, чтобы не переплачивать за поездку.

Культура баров

В Италии, Испании, Франции и Португалии кофе, выпечка, тапас, а иногда и алкоголь могут стоить дешевле, если заказывать их непосредственно у барной стойки соответственно al banco, la barra, au comptoir и ao balcão вместо того, чтобы садиться за столик.

Поэтому вместо дорогого ужина с несколькими блюдами за столом Дэвис советует выбрать барный стул, заказать несколько тапасов и дополнить их легким винным спритцером. При этом разные ценовые категории должны быть указаны в меню.

К слову, туристы назвали четыре страны-разочарования, куда больше не планируют ехать: Болгария, Египет, Франция и Доминиканская Республика.

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