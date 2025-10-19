Какие документы нужно иметь для того, чтобы пойти в горы вблизи границы: перечень

Карпаты / © pixabay.com

Украинские Карпаты остаются популярным направлением отдыха, однако из-за военного положения доступ к части горных маршрутов ограничен. Больше всего ограничений введено в приграничных зонах Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Для походов в горы вблизи границы туристам необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет — военно-учетные документы. Кроме этого, для пребывания в пограничной полосе требуется письменное разрешение руководителя соответствующего органа охраны государственной границы.

Запрещенные маршруты

В Черновицкой области запрещено посещать, в частности, радиолокационную станцию Памир, водопад Чемернарский Нижний Гук, центр восстановления зубров в Вижнице, музей-усадьбу Ольги Кобылянской и ряд других природоохранных и культурных объектов.

В Ивано-Франковской области ограничения касаются маршрутов на Поп Иван Черногорский, Малую Говерлу, Туркул, Пожижевскую Мергул и ряда других вершин и долин.

Закарпатская область также имеет ряд запрещенных участков: Боржавский и Мармарошский хребты, гора Плишка, гора Стог, гора Поп Иван, перевал Ужоцкий и другие туристические маршруты. Впрочем, посетить эти места возможно при наличии письменного или электронного разрешения от пограничников.

Как получить разрешение

Для этого нужно обратиться к руководителю органа охраны государственной границы соответствующего участка, где планируется пребывание. Заявление можно подать лично или в электронном формате, после чего турист получает разрешение в виде QR-кода.

Отказать в выдаче разрешения могут тем, кто ранее нарушал пограничный режим или пытался незаконно пересечь границу.

Спасатели советуют воздержаться от походов в высокогорье осенью из-за осложнения погодных условий — сильный снег и ветер. Туристам следует заранее уточнять правила посещения, получать необходимые разрешения и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

