Карпаты, дачи и курорты: украинцы рассказали, как планируют провести летний отпуск

В то же время почти четверть украинцев вообще не имеет возможности поехать на отдых.

Большинство украинцев отдыхать этим летом планирует вне дома. Самыми популярными местами для отпуска называют Карпаты и другие места внутри.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в начале июня.

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Так, 48% опрошенных украинцев заявили, что планируют отдыхать вне дома. В то же время, 23% граждан не имеет возможности уехать на отдых.

Самым популярным среди опрошенных украинцев оказался отдых в Карпатах и других местах Украины (18,8%); на втором месте — отдых на дачах и в загородных домах (11,3%). Несколько меньше, 9,2%, респондентов ответили, что планируют поехать за границу.

Среди тех, кто сказал, что планирует остаться дома на отдых, больше всего людей в возрасте 70+. Их целых 63,4%. Аналогичная тенденция с отдыхом на даче, в загородном доме — чем старше возраст, тем больше количество тех, кто желает отдохнуть на даче (18-29 лет — 8,4%, 60-69 лет — 17,7%). И наоборот, чем моложе возраст, тем больше желание поехать к родственникам в деревню (18-29 лет — 15,0%, 60-69 лет — 4,2%).

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В то же время поездку в Карпаты и за границу больше всего планирует молодежь в возрасте 18-29 лет (соответственно 23,6% и 14,7%) и 30-39 лет (соответственно 24,4% и 14,8%). Также, как оказалось, отдых в Карпатах и других местах Украины больше всего планируют жители Западного и Южного регионов, а за границу больше планируют поехать жители Центра и Запада.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера среди 2007 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.

Как сообщалось, согласно опросу компании Gradus Research, более трети украинцев будут отдыхать дома или на даче и только 18% граждан планируют летом отдыхать за границей. Но из-за пандемии большинство европейских стран долгое время не принимали путешественников и только сейчас начинают восстанавливать туризм.

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