Кипр упростил въезд для вакцинированных украинцев, кроме тех, кто привился CoronaVac или CoviShield

Кипр упростил въезд для вакцинированных украинцев, кроме тех, кто привился CoronaVac или CoviShield

Туристы, привитые вакцинами одобренными ЕС, или Sputnik V или Sinopharm, освобождаются от прохождения ПЦР-теста и карантина.

Кипр с 1 июля не будет требовать отрицательный результат теста на коронавирус от вакцинированных путешественников, прибывающих из Украины. Однако под ослабление ограничений не будут подпадать лица, вакцинированные препаратами CoronaVac или CoviShield.

Об этом говорится в сообщении посольства Кипра в Украине в Facebook.

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"С 1 июля 2021 года вакцинированные пассажиры, которые имеют действительный сертификат о вакцинации против COVID-19, прибывающие на Кипр из Украины, независимо от их гражданства, освобождаются от обязательств по лабораторного теста и самоизоляции/карантина", — говорится в сообщении .

При этом путешественники из Украины должны придерживаться следующих условий: иметь действительный сертификат о вакцинации, выданный Украине; должны получить прививку одной из вакцин, утвержденных Европейским агентством по лекарственным средствам (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), или вакциной Sputnik V или Sinopharm (BBIBP COVID-19) по состоянию на 21 мая и завершить схему вакцинации.

По состоянию на 29 июня регулятор ЕС (ЭМА) признает вакцины:

Moderna/Spikevax;

Pfizer-BioNTech/Comirnaty;

Johnson & Johnson/Janssen;

Oxford-AstraZeneca/Vaxzevria (произведенную на еврозаводах). Данные о том, пускают ли в ЕС привитых AstraZeneca от южнокорейской SK BioScience, отсутствуют.

Из этого вытекает, что привитых в Украине индийским Covishield или китайским CoronaVac в Кипр по сертификату вакцинации не пустят. Отметим, что российская "Спутник V" в Украине не используется и не может быть указана в украинском сертификатах вакцинации.

Напомним, с 10 июня в Республике Кипр ослабили карантин, в частности отменили комендантский час.

Летние отпуска в разгаре, но согласно опросу компании Gradus Research, более трети украинский отдыхать дома или на даче и только 18% граждан планируют летом отдыхать за границей. Но из-за пандемии большинство европейских стран долгое время не принимали путешественников и только сейчас начинают восстанавливать туризм.

Какие страны ЕС обновили правила и готовы пускать к себе украинских туристов и при каких условиях, читайте в материале ТСН.ua.

Отправляемся на Кипр: условия въезда для туристов

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