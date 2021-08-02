Кипр ввел жесткие ограничения для невакцинированных людей: туристам придется солидно доплачивать

Ограничения на Кипре ввели для невакцинированных от коронавируса туристов, а также жителей островного государства.

Кипр с начала августа усилил карантинные правила для туристов. Для тех, кто полностью вакцинировался или выздоровел после коронавируса, изменений нет, а остальные — будут вынуждены сдавать экспресс или ПЦР-тест.

Новые правила опубликованы на сайте правительства Кипра.

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Так, тесты будут делать после седьмого дня пребывания на Кипре. Уточняется, что эта процедура не отменяет ПЦР-тест, который нужен для въезда на Кипр.

В общем теперь для посещения мест массового скопления людей нужно предъявлять SafePass ( "безопасный пропуск"). Не нужно показывать этот документ в таких местах, как например, пляж, экскурсии на свежем воздухе, парки, мини-маркеты, киоски, аптеки (при условии, что в них менее 10 человек с сотрудниками) и др.

Если турист прошел курс вакцинации, следует предъявить "ковидный сертификат" (на английском языке). Те, кто переболели коронавирусом в течение последних 180 дней, показывают справку о выздоровлении (на английском языке).

От контроля освобождены также дети до 12 лет. Такие ограничения анонсированы до 31 августа 2021 года.

Список лабораторий, где туристы смогут сделать тесты, можно найти на сайте Cyprus Flight Pass. Быстрые тесты на Кипре обойдутся ориентировочно от 28 до 35 евро.

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Для киприотов обязательным тоже будет требование о SafePass во время посещения больниц, фестивалей и других массовых собраний. Кроме того, для невакцинированных граждан Кипра теперь будут действовать такие же правила, как и для иностранцев.

Для комфортного путешествия следует проверять актуальные правила въезда и отдыха накануне вылета. К примеру, в Украине запустили бот информации для путешествий за границу в условиях COVID-19. Для удобства в мессенджере Telegram заработал бот Corona.Travel.Bot, который оперативно сообщает об изменениях в правилах посещения стран мира. Напомним, с 30 июля по 20 августа Черногория требует предъявления COVID сертификатов для посещения ресторанов и баров в помещении, ночных клубов и любых спортивных мероприятий. Новые правила касаются в том числе и туристов. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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