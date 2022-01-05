"Коралловые рифы отросли": в Таиланде впервые за 4 года открыли знаменитый пляж, где снимали фильм с Ди Каприо

Пляж был закрыт в течение 4 лет, ведь из-за стремительного наплыва туристов природные ресурсы пляжа пострадали
В Таиланде для туристов открыли знаменитый пляж с белым песком Майя-Бэй, который был закрыт для посетителей около 4 лет из-за загрязненной экосистемы.
Об этом сообщает The Sun.
Пляж, омываемый Адамандским морем, приобрел безумную популярность еще в 2000 году. Там сняли фильм "Пляж" с участием известного голливудского актера Леонардо Ди Каприо.
Из-за стремительного наплыва тысяч туристов природные ресурсы пляжа пострадали. Тогда в 2018 году власти страны заявили, что популярный пляж закроют на четыре месяца. Позднее открытие неоднократно откладывалось, в том числе из-за пандемии коронавируса.
Сейчас экосисстема пляжа восстанавливается и в известное место начинают пускать туристов.
"Акулы вернулись, коралловые рифы снова отрастают, и вода снова становится прозрачной", – рассказывает Рейтер Ютасак Супасорн, губернатор Управления туризма Таиланда.
Несмотря на это, для обеспечения защиты пляжа количество людей для посещения ограничено — пускать будут не более 375 туристов в день. Купание пока тоже под запретом. Кроме того, лодкам будет разрешено швартоваться только в отведенном на этом месте в задней части залива, чтобы не повредить коралловые рифы.
Бухта Майя-Бэй находится в провинции Краби, на острове Пхи-Пхи в Таиланде. Пляж окружают утесы высотой около 100 метров. Добраться до него можно только на лодке из близлежащих мест, таких как популярные туристические острова Пхукет, Пхи-Пхи или материк Краби.
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