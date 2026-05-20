Кто из украинцев лишится выплат в Польше: изменения с июня 2026 года

С июня 2026 года в Польше вступят в силу новые условия назначения выплаты 800+ для украинских беженцев. Часть заявителей потеряет выплаты. Со следующего месяца изменятся правила для украинцев в Польше, имеющих статус UKR.

Об этом сообщает In Poland.

Выплату 800+ для украинцев в Польше изменят: кто потеряет право

Правительство Польши меняет правила получения выплат для украинских беженцев. Это касается, в частности, выплаты 800+. Со следующего расчетного периода новые правила будут распространяться на украинцев в Польше со статусом UKR.

Выплата 800+ — это государственная программа, рассчитанная на поддержку украинских семей с детьми. Денежную помощь назначают на детей в возрасте до 18 лет, независимо от доходов семьи.

Украинцы имеют право на такую выплату, если соответствуют всем условиям.

С 31 января в Польше приостановили выплату 800+ для украинцев со статусом UKR. Чтобы сохранить выплату, они должны были повторно подать заявку и выполнить определенные условия.

Правила касались около 150 тысяч украинских беженцев. По новым правилам, которые вступят в силу с июня 2026, чтобы получать помощь на детей 800+ украинцы должны легально работать и платить налоги в Польше.

Дети должны обязательно посещать польские школы или садики.

Украинцы в Польше могут получить пенсию

Напомним, что благодаря двустороннему соглашению о социальном обеспечении от 2014 года украинцы имеют право на пенсионные выплаты от польского органа страхования (ZUS).

Главный принцип системы состоит в том, что каждое государство платит исключительно за годы официальной работы в пределах своей юрисдикции. Но, если лицу не хватает стажа для назначения пенсии в одной из стран, периоды работы в Украине и Польше могут суммироваться.

Условия назначения выплат зависят от возраста: граждане, рожденные до 1949 года, должны иметь 20 лет стажа (для женщин) или 25 лет (для мужчин), а для рожденных после 1948-го размер пенсии зависит от суммы накопленных взносов в Польше, где право на выплату дает даже кратковременный срок работы.

Чтобы получать доплату к польской минимальной пенсии, нужно иметь достаточный общий стаж и постоянно проживать в Польше. В 2025 году такие выплаты от ZUS получали около 12 тысяч украинцев.

Чтобы претендовать на минимальную польскую пенсию, которая в 2026 году составляет 1978,49 злотых (около 520 долларов), необходимо достичь пенсионного возраста — 60 лет для женщин и 65 для мужчин, иметь достаточный стаж и легально проживать в Польше.

Хотя выплаты за короткий стаж минимальны, такие пенсионеры дополнительно имеют право на ежегодные 13-ю и 14-ю пенсии.

