Куда лучше не ехать в отпуск: туристы назвали 4 страны-разочарования

Египет / © pixabay.com

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Популярные туристические направления не всегда оправдывают ожидания и могут превратить отпуск в ужас. Путешественники поделились своим опытом и назвали четыре страны, куда больше никто из них не планирует возвращаться.

Об этом пишет Iltalehti.

Болгария

Неудачная гостиница может испортить впечатление от всей поездки. Именно с такой ситуацией столкнулся читатель с ником «Путешествовал очень много».

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«Категорически не рекомендую Болгарию никому. В отеле нам предложили номер, в котором окно было без стекла. Работник просто засунул шторы и только пожал плечами. С нами был двухлетний ребенок. Только после упорных требований нам дали другой номер, где окна были целыми. Еда была крайне низкого качества. Персонал гостиницы вел себя грубо и непрофессионально. Это был самый ужасный отпуск в нашей жизни. Столовая была под открытым небом, где между столами ходили куры и клевали людей за босые ноги», — рассказал путешественник.

Египет

Многие негативные отзывы касались также отдыха в Египте. В частности, читатель под ником Juossi пожаловался на постоянные попытки заставить туристов тратить больше денег, назойливых продавцов и неприятные ситуации во время отдыха.

«В Шарм-эль-Шейхе на каждом шагу пытались вытянуть из нас деньги. Нам продали экскурсию со снорклингом, но уже на лодке оказалось, что маска и трубка в стоимость не входят. Чаевые тоже были обязательны. Уличные продавцы были очень навязчивыми. Таксисты любезно открывали дверь автомобиля, но только для того, чтобы при этом касаться женщин. Однажды мы застали работника отеля, который рылся в наших чемоданах прямо в номере. Мне просто нечего хорошего сказать об этой поездке», — рассказал Juossi.

Другой турист, подписавшийся как «Нет, спасибо, Египет», отдельно упомянул о проблемах с мошенничеством в Каире.

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«В Каире есть замечательные достопримечательности, но слишком многие занимаются мошенничеством. Постоянно пытаются обмануть», — сказал путешественник.

Еще одна путешественница, Ykspena, обратила внимание на жару, грязь и навязчивое поведение торговцев в туристических местах.

«Грязно и очень жарко. Туристические места переполнены навязчивыми торговцами. Чаевые требуют даже тогда, когда никакой услуги не предоставили. Обычные местные жители радушны и гостеприимны, но туристам непросто с ними познакомиться», — делится своим опытом Ykspena.

Франция

Не оправдала ожиданий некоторых туристов и Франция. Так, пользовательница под ником «Дочь весны» рассказала о своих впечатлениях от Парижа.

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«Париж оказался грязным и переполненным туристами. Работники сферы обслуживания вели себя неприветливо, хотя я говорю по-французски», — отметила она.

Похожим мнением поделился читатель под ником Vanha Reissaaja, побывавший в 18 европейских странах.

«Я проехал на автомобиле через 18 европейских стран. Единственная страна, которая, по моему мнению, нам совсем не подошла, это Франция. Там люди совсем неприветливые. Даже о Румынии у меня остались только приятные впечатления», — отметил путешественник.

Доминиканская Республика

Еще один турист остался крайне недоволен поездкой в Доминиканскую Республику. По его словам, он столкнулся с коррупцией, высокими ценами на услуги и кражей денег в отеле.

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«В Доминиканскую Республику я больше никогда не поеду, потому что страна очень коррумпирована. Из туристов пытаются выжать максимум денег, а услуги гидов стоят очень дорого. Это была первая и единственная гостиница, где у меня исчезли деньги, пока я был у бассейна. Таксист просил приносить ему бананы с завтрака в отеле, а в городе было невозможно спокойно самостоятельно что-то осмотреть», — рассказал читатель под ником Mn.

К слову, путешественник, побывавший во всех странах мира, назвал сомалийскую столицу Могадишо самым опасным местом из-за отсутствия законов, террористической угрозы от группировки «Аш-Шабаб» и необходимости передвигаться под вооруженной охраной. МИД Великобритании подтверждает высокий уровень риска в Сомали из-за постоянных атак, похищения людей, вооруженной преступности и гуманитарного кризиса, советуя гражданам воздержаться от поездок.

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