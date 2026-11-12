Куда не стоит ехать на отдых в 2027 году: 6 популярных направлений, которые могут разочаровать

Куда не стоит ехать в 2027 году / © pixabay.com

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С приближением зимы многие украинцы начинают думать о том, как было бы хорошо видеть больше солнца, попасть на море и погреться. Если вы планируете путешествие в следующем году, расскажем, какие туристические направления лучше обходить и почему.

ТСН делится советами, куда не стоит ехать на отдых в 2027 году, чтобы не наткнуться на крайне высокие цены, некомфортное отношение и толпы туристов.

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Куда не стоит ехать на отдых в 2027 году

Если планировать отдых как минимум за полгода, можно сэкономить кругленькую сумму на проживании и авиабилетах. Все благодаря системе раннего бронирования.

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Для тех, кто уже присматривается к новым путешествиям на следующий год, делимся подборкой городов, островов и стран, где отдых может превратиться в крайне дорогое удовольствие или попытку рассмотреть хоть что-то среди толпы туристов. Этих мест в следующем году лучше избегать.

Прага

Прага — город, где туристов много едва ли не весь год. Есть всего несколько месяцев низкого сезона, когда действительно комфортно приезжать и обходить старинный центр города пешком. Комфортное путешествие в Прагу может быть в октябре, ноябре, январе и феврале. Ведь во все остальные месяцы город переполнен туристами — особенно летом и перед Рождеством.

По данным Чешского статистического управления (ČSÚ), только с июля по сентябрь 2026 Прагу посетило в общей сложности почти 2,5 млн туристов.

Хотя Прага чрезвычайно безопасна из-за отсутствия тяжких или насильственных преступлений, карманники могут застать вас неожиданно в местах наибольшего скопления людей. Особенно бдительными стоит быть на Староместской площади возле Астрономических часов, в трамвае №22 и на центральных станциях метро.

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Для Праги все еще актуальны специфические ловушки для туристов: завышенные тарифы в такси, манипуляции в нелицензированных обменниках валют и чрезмерные чеки за «воображаемые» закуски.

Барселона

Планирование поездки в Барселону на 2027 год требует взвешивания нескольких значимых факторов, ведь популярная каталонская столица сталкивается с серьезным овертуризмом.

Городские власти и жители все острее реагируют на туристов. Поэтому в городе проходят постоянные протесты против аренды жилья и за повышение туристических сборов.

Вместо аутентичной атмосферы путешественники рискуют столкнуться с переполненными улицами и нехваткой билетов на ключевые достопримечательности даже за несколько недель до визита.

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Вопрос безопасности и мелкой преступности остается одним из самых уязвимых мест Барселоны. Хотя насильственные преступления здесь случаются редко, город стабильно удерживает репутацию столицы карманных краж Европы. Организованные группы воров работают на станциях метро, у Саграда Фамилия, на бульваре Ла-Рамбла и пляже Барселонета.

Позиция Барселоны в мировых туристических рейтингах тоже показывает негативную динамику. По данным ежегодного исследования безопасности популярных направлений от Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP) на 2027 год, Барселона опустилась с 7-го на 13-е место в списке самых безопасных городов мира.

Мальта

Путешествие на Мальту в 2027 году может оказаться неожиданно дорогим. Островное государство столкнулось с острым кризисом овертуризма. Из-за высокой плотности населения и рекордных туристических потоков небольшой архипелаг внедряет масштабные удорожания для иностранцев.

Уже с начала 2027 года правительство существенно повышает экологический сбор: вместо предыдущих 1,50 евро за ночь в гостиницах сбор будет обходиться в 8 евро в сутки с человека, а за проживание в арендованных апартаментах вырастет до 10 евро в сутки.

Кроме этого, власти внедряют платный вход на популярный пляж Голубая лагуна на острове Комино (€5), а также увеличивают цены на паромное сообщение с островом Гоцо для нерезидентов — с €4,65 до €11 за билет.

Относительно безопасности и мелкой преступности, Мальта традиционно остается одной из самых безопасных стран Европы. Однако из-за огромного скопления людей стремительно возросло количество карманных краж. Отдельным риском является молодежный район Пачевиля в Сент-Джулиансе.

Рим

Путешествие в Рим в следующем году вместо удовольствия может подарить разочарование. Мэрия города продолжает бороться с овертуризмом — в частности, уже ввела платный вход для осмотра фонтана Треви, а билеты в Колизей или Ватикан теперь приходится бронировать за несколько месяцев.

К тому же со следующего года власти могут повысить и так высокий туристический сбор. Сейчас он составляет €10–15 за ночь с человека.

Ситуация с безопасностью в Риме остается стабильно напряженной из-за мелких краж. Город традиционно занимает одно из ведущих мест в Европе по количеству воров. Наиболее опасными локациями являются станции метро на ветке А, центральный вокзал Термини, а также легендарные автобусные маршруты №64 и №40.

Грабители работают слаженными группами и воруют кошельки и телефоны. Они создают давку, а во время того, как зажимают вас в транспорте или в людных местах, ловко грабят.

Венеция

Венеция в 2027 году рискует окончательно потерять статус романтичного уголка, ведь город постепенно превращается в полноценный тематический парк с платным входом. Власти города окончательно закрепили оплату для приезжающих на один день туристов.

С 2027 года этот «входной билет» в город могут повысить до 30 евро. Сейчас однодневные посетители платят пять евро в выбранные даты, если бронируют заранее, или же им приходится платить по 10 евро, за регистрацию день в день.

В силу географических особенностей в Венеции низкий уровень тяжких преступлений, но карманников развелось много. Главными очагами риска являются Риалто, площадь Сан-Марко, остановки теплоходов и железнодорожный вокзал Санта-Лючия.

Афины

Путешествие в Афины в 2027 году влечет за собой риски, связанные как с инфраструктурной перегрузкой, так и с климатическими изменениями. Греческая столица истощена из-за критического потока туристов.

Власти вынуждены внедрять жесткие лимиты и временные слоты для посещения главных памятников, а также повышать экологические сборы. Ситуацию усложняет летняя аномальная жара, которая в последние годы приводит к масштабным лесным пожарам и эвакуациям людей.

По показателям безопасности Афины демонстрируют один из самых высоких уровней риска мелких краж среди столиц Южной Европы. Самыми проблемными зонами являются станции метро линий 2 и 3, где орудуют профессиональные воры. Также нужно проявлять осмотрительность в туристическом районе Плака, где распространены случаи кражи сумок с террас в кафе.

В рейтингах безопасности городов позиции Афин снижают забастовки транспорта, демонстрации в центре города и местами заброшенность инфраструктуры.

Туризм: последние новости

Напомним, Дананг во Вьетнаме привлекает иностранцев дешевым жильем и едой, но реальные расходы на жизнь там часто выше, чем рассказывают в соцсетях.

Британка Кейси, работающая удаленно создателем контента, вместе с партнером снимает квартиру с бассейном у пляжа за 30 тысяч гривен в месяц. На более дешевые варианты или скидки можно рассчитывать в зависимости от района, срока аренды и поиска через Facebook Marketplace вместо Airbnb.

Местное вьетнамское блюдо действительно может стоить от 53 грн, но выбор западной еды, европейских продуктов и регулярные визиты в кафе существенно повышают ежедневные расходы. На транспорт через приложение Grab женщина тратит около 1219 грн в неделю, а еще 1219–1829 грн еженедельно уходит на досуг, массаж и спорт.

Этот опыт опровергает стереотип из Сети о возможности комфортно жить во Вьетнаме приблизительно на 16 000 грн в месяц, ведь аренда забирает большую часть этой суммы. Поэтому тем, кто планирует переезд, советуют формировать бюджет на основе собственных нужд.

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