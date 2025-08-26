- Дата публикации
Куда поехать в Украине осенью: 10 лучших мест для путешествий
Осенью можно совместить прогулки по городам, посещение природных локаций и дегустации блюд.
Осенний сезон открывает новые маршруты для путешественников по Украине. В это время можно совместить прогулки по историческим городам, экскурсии по природным локациям и дегустации местных блюд, наслаждаясь комфортной погодой и культурной программой.
Топ-10 локаций для осенних путешествий
Все больше иностранных туристов выбирают именно осенние маршруты. В это время можно почувствовать настоящее гостеприимство Украины без летней суеты. Погода комфортная для путешествий, культурная программа богатая, а отдых можно сочетать с новыми впечатлениями.
Национальный музей народной архитектуры и быта в Пирогово (Киев)
Музей под открытым небом, который осенью особенно очаровывает золотыми листьями и традиционными домиками. Здесь можно увидеть, как жили украинцы в разных регионах, попробовать блюда на ярмарках и приобрести сувениры ручной работы. Осенние фестивали делают Пирогово еще более колоритным.
Активности: прогулки, фотосессии, аренда велосипедов, участие в празднованиях, дегустация традиционных блюд.
Софиевский парк (Умань)
Романтический парк с аллеями, озерами и гармоничной атмосферой. Осень добавляет парку особой магии — меньше туристов, больше спокойствия.
Активности: катание на лодке, панорамные виды, фотосессии.
Хотинская крепость (Черновицкая область)
Могучая средневековая крепость на фоне днестровских склонов с желто-красной листвой. История, архитектура и природа создают идеальные условия для путешествий.
Активности: прогулки по мурам, осмотр Днестра, посещение музеев, тематические мероприятия.
Карпаты (Яремче, Буковель, Верховина)
Горы осенью покрываются разноцветным ковром, предоставляя уникальные пейзажи. Здесь можно окунуться в культуру гуцулов, посетить музеи и водопады, совместить активный отдых с релаксом в SPA.
Активности: походы, экскурсии, дегустации, фестивали, ярмарки.
Актовский каньон (Николаевская область)
Природная достопримечательность с высокими скалами и разноцветными лесами. Осень добавляет величественности и выразительности пейзажам.
Активности: экотропы, скалолазание, фотопутешествия, кемпинг.
Винные туры по Закарпатью
Золотисто-красные виноградники, дегустации нового урожая и атмосферные деревни. Можно посетить замки, монастыри и старинные винные подвалы.
Активности: дегустации, экскурсии, фотопрогулки, участие в фестивалях.
Тоннель любви (Ровенская область)
Романтическая арка деревьев с осенними золотисто-желтыми и красными оттенками. Популярное место для фотографий и прогулок.
Активности: прогулки, фотосессии, экскурсии, посещение кафе и сувенирных лавок.
Каменец-Подольский (Хмельницкая область)
Старинная крепость на фоне осенних деревьев и каньона реки Смотрич. Город полон истории и архитектуры.
Активности: экскурсии по старому городу, фотопрогулки по каньону, фестивали, дегустации.
Одесса
Золотистые деревья на Приморском бульваре, тихие пляжи, теплая погода и активная культурная жизнь.
Активности: прогулки по бульвару, фотосессии, посещение музеев и театров, гастротуры.
Львов
Старый город осенью покрывается золотыми и красными листьями, аромат кофе создает особую атмосферу.
Активности: прогулки по городу, фотосессии, посещение музеев и театров, участие в фестивалях.
Практические советы для туристов
Проверяйте погоду: в Карпатах прохладно и влажно, на юге тепло.
Берегите слоистую одежду и удобную обувь.
Планируйте маршрут заранее и учитывайте культурные достопримечательности и природные объекты.
Используйте сервисы Visit Ukraine для бронирования туров, трансферов, экскурсий и медицинского страхования с покрытием военных рисков.
Берите карту или GPS, воду и легкий перекус для долгих прогулок.
Проверяйте расписание фестивалей и культурных мероприятий.
