МАУ возобновляет "доковидные" авиарейсы в 15 городов мира: перечень и дата

Продажа авиабилетов по маршрутам обновленного расписания уже открыта.
Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) анонсировала перезагрузку ряда маршрутов и запуск новых направлений в рамках летнего сезона-2022.
Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
Так, с 1 июня расширение сети МАУ, в частности, предусматривает возобновление программы рейсов:
- из Киева в Хельсинки, Варшаву, Ниццу, Брюссель, Копенгаген, Стокгольм, Вену, Нью-Йорк, Торонто, Венецию, Дюссельдорф, Цюрих и Будапешт;
- из Одессы – в Вильнюс;
- из Львова в Тель-Авив.
Сообщается, что авиакомпания уже начинает продажу авиабилетов по маршрутам обновленного летнего расписания.
Кроме того, с июня 2022 года МАУ собирается начать полеты по новым направлениям из Киева в Аликанте и Осло, а также возобновить регулярные рейсы в Торонто (среду и каждую субботу) и Нью-Йорк (каждую понедельник, четверг, пятницу и каждое воскресенье).
Также с июня МАУ увеличит количество регулярных рейсов между Киевом и Дели.
Напомним, испанский лоукост-перевозчик Vueling Airlines от 7 декабря начал регулярные пассажирские рейсы между Парижем и Киевом. Авиаперевозчик будет выполнять рейсы из Киева дважды в неделю – каждую вторник и воскресенье.
Следует отметить, что Международный аэропорт "Борисполь" впервые с начала пандемии от 27 марта планирует возобновить работу терминала F.
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