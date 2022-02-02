МАУ возобновляет "доковидные" авиарейсы в 15 городов мира: перечень и дата

МАУ возобновляет "доковидные" авиарейсы в 15 городов мира: перечень и дата

Продажа авиабилетов по маршрутам обновленного расписания уже открыта.

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) анонсировала перезагрузку ряда маршрутов и запуск новых направлений в рамках летнего сезона-2022.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Так, с 1 июня расширение сети МАУ, в частности, предусматривает возобновление программы рейсов:

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из Киева в Хельсинки, Варшаву, Ниццу, Брюссель, Копенгаген, Стокгольм, Вену, Нью-Йорк, Торонто, Венецию, Дюссельдорф, Цюрих и Будапешт;

из Одессы – в Вильнюс;

из Львова в Тель-Авив.

Сообщается, что авиакомпания уже начинает продажу авиабилетов по маршрутам обновленного летнего расписания.

Кроме того, с июня 2022 года МАУ собирается начать полеты по новым направлениям из Киева в Аликанте и Осло, а также возобновить регулярные рейсы в Торонто (среду и каждую субботу) и Нью-Йорк (каждую понедельник, четверг, пятницу и каждое воскресенье).

Также с июня МАУ увеличит количество регулярных рейсов между Киевом и Дели.

Напомним, испанский лоукост-перевозчик Vueling Airlines от 7 декабря начал регулярные пассажирские рейсы между Парижем и Киевом. Авиаперевозчик будет выполнять рейсы из Киева дважды в неделю – каждую вторник и воскресенье.

Следует отметить, что Международный аэропорт "Борисполь" впервые с начала пандемии от 27 марта планирует возобновить работу терминала F.

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