"Мне страшно": украинка откровенно рассказала о жизни в Испании и что следует знать перед переездом

Реклама

Украинские беженцы часто рассказывают, как им живется в других странах — о плюсах и минусах. Беженка из Украины, живущая в Испании, решила поделиться минусами, о которых никто не говорит.

Обо всем она рассказала в TikTok.

Неочевидные минусы жизни в Испании

Девушка поделилась, что многие люди романтизируют жизнь в Испании и не обращают внимания на минусы. Среди минусов она выделила невозможность найти себе друзей, несмотря на то, что испанцы любят общаться.

Реклама

«Все говорят, что ты приедешь в Испанию, здесь все классные люди, что ты так будешь со всеми дружить, общаться, здесь много украинцев. Ну, смотрите, я уже почти год живу в Испании. Я не нашла себе друзей», — делится девушка.

У большинства украинских беженцев тоже уже есть свои друзья, поэтому ее никто в свою компанию не пригласил.

Вторым минусом в Испании пользовательница называет ремонт квартир. В Испании очень тяжело найти квартиру с хорошим приличным ремонтом.

«Испанцы не любят заморачиваться с ремонтом. Они покупают самые дешевые окна, кладут самую дешевую плитку. Им все равно. Почему-то во всех квартирах здесь почти одинаковые ремонты», — делится девушка.

Реклама

Еще из неочевидных, на первый взгляд, минусов украинка выделила чистоту. Ей казалось, что Испания гораздо чище. Улицы в стране убирают ночью, а сами люди очень сорят.

Также для украинцев может быть некомфортно то, что окна летом провоцируют жару, а зимой — в квартире невозможно согреться. Все это из-за качества окон.

Многих интересует вопрос работы в Испании. Украинская беженка делится, что работу найти тоже сложно. Легче найти неофициальную работу с «черной» зарплатой. А чтобы найти что-нибудь официальное и приличное, придется потратить много времени.

«Никто вас официально не захочет устраивать, потому что вы иностранец. Они не хотят проблем. За вас нужно платить налоги. На самом деле, очень трудно найти именно легальную работу. Ну, потому что испанцы такие», — добавляет девушка.

Реклама

Без испанского языка найти работу почти невозможно. Лучше иметь удаленную работу, если вы собираетесь переезжать в эту страну.

Еще один вызов — тараканы, скорпионы и змеи. Их в Испании очень много. Они лазают по улицам, домам, но только вечером.

«Днем их, слава Богу, нет, но вечером, например, после девяти часов вечера я не могу гулять по улице. Мне страшно. Мне страшно, что на меня прыгнет таракан. Я их уже видела — такие большие. Очень страшные», — вспоминает девушка.

Еще один минус, о котором упомянула украинка, — разбитые автомобили. В Испании машины очень быстро становятся битыми из-за узких улиц и паркингов.

Реклама

Последний вызов, с которым могут столкнуться украинцы в Испании, — высокий уровень криминала и большое количество мигрантов.

«Я думаю, вы слышали уже об окупасах, что здесь страшно покупать жилье, потому что его оккупируют, если ты уедешь куда-нибудь на неделю. Или, например, был случай, недавно мэра соседнего города обнаружили в мусорном баке. Мертвым, конечно», — подытожила девушка.

Украинцы за границей — последние новости:

Напомним, несоблюдение правил выезда из Германии и закрытие статуса временной защиты может привести к возникновению больших задолженностей у украинских беженцев.

Во избежание финансовых претензий необходимо заранее подать заявление в местный джоб-центр с указанием даты и причины возвращения в Украину, а также официально сняться с регистрации по месту жительства.

Реклама

Полученную выписку нужно подать в страховую компанию для закрытия медицинского страхования. Кроме того, обязательному закрытию подлежат все счета в германских банках.

Саму поездку советуют планировать на первые числа месяца. При выезде в конце месяца возникает обязательство вернуть джоб-центру часть начисленных средств за неиспользованные дни.

Украинские пищевые привычки часто отличаются от европейских, из-за чего ассортимент иностранных супермаркетов может удивлять. Украинская беженка Людмила Русина поделилась в TikTok своими наблюдениями о необычных напитках, которые популярны в Германии, но кажутся странными для украинцев.

В частности, немцы охотно покупают сок из капусты, а также полезный для иммунитета и сердца свекольный сок, который пьют чистым или смешивают с другими. Кроме того, в магазинах можно найти сок из ревеня, а в аптеках в лечебных целях продают даже сок из лука.

Реклама

Среди популярных охлаждающих напитков выделяют «шпези» (смесь колы и апельсинового лимонада) и «апфельшорле» (яблочный лимонад, похожий на украинский «Живчик»).

Новости партнеров