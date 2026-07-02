"Могут даже выселить": беженка из Украины рассказала о необычном правиле в Германии (видео)

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В Германии арендаторам жилья часто запрещают сушить белье прямо в квартирах. Такое ограничение часто прописывается в договорах аренды. Украинка, живущая в Германии, рассказала, как приходится сушить белье, чтобы не выселили из квартиры.

Почему в Германии часто нельзя сушить белье дома

Беженка Людмила Русина поделилась, что главной причиной такого требования является риск появления плесени из-за недостаточной вентиляции и повышенной влажности в помещениях.

«Если владелец докажет, что грибок появился именно из-за неправильной сушки белья, арендатора могут обязать сделать ремонт или даже выселить. На балконах тоже нередко запрещают сушить», — говорит женщина.

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Такие пункты вносят в соглашения, чтобы сохранить эстетический вид здания, не создавать неудобств соседям, а также предотвратить опасные ситуации, когда большие вещи могут упасть из-за сильного ветра.

В случаях, когда в договоре есть подобные запреты, в домах обычно предусмотрены альтернативные варианты: специально отведенные места для сушки или стиральные комнаты, оборудованные стиральными и сушильными машинами.

На практике же арендаторы не всегда пользуются общими сушильными комнатами.

Альтернативным решением являются сушильные машины в квартирах. Они есть не у всех и стоят довольно дорого. Сушильные машинки есть приблизительно у половины хозяйств в Германии.

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Однако, если в договоре аренды нет прямого запрета, а в квартире хорошо работает вентиляция, сушить белье дома на сушилках или веревках разрешено.

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Напомним, украинская беженка Карина, проживающая в Германии, поделилась в Instagram, как бесплатно получить стоматологические и ортодонтические услуги.

Девушка бесплатно получила консультацию, панорамный рентген челюсти, слепок зубов, изготовление индивидуальной капы для сна и ее примерку. По подсчетам украинки, в Украине за такой комплекс процедур пришлось отдать от 9 до 14 тысяч гривен, тогда как в Германии все расходы полностью покрыло медицинское страхование, поэтому фактически она заплатила 0 евро.

В то же время девушка заметила, что немецкая медицинская страховка не является бесплатной, ведь обычно ежемесячные взносы зависят от дохода и рассчитываются из зарплаты.

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Однако право на бесплатное государственное страхование, покрывающее подобные расходы, имеют малообеспеченные семьи, лица, получающие определенные виды социальной помощи, а также некоторые категории беженцев.

Украина сталкивается с глубоким демографическим кризисом, который существенно обострило российское вторжение: по данным ООН, 5,7 миллиона граждан уехали за границу, а миграция и падение рождаемости продолжают сокращать население.

Эксперты Центра экономической стратегии и Института демографии НАН Украины отмечают, что после войны домой могут вернуться от 1,3 до 2,2 миллиона человек.

Однако молодежь до 35 лет, которая составляет более половины беженцев и является жизненной силой страны, менее склонна к возвращению из-за лучшей интеграции за рубежом, экономических факторов и нестабильной ситуации безопасности — большинство рассматривает такую возможность только при полном завершении войны, а не замороженного конфликта.

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