Молдавский лоукостер запускает перелеты из Киева в Москву

Регулярные рейсы станут возможными с 1 ноября.

Молдавский лоукостер Flyone открыл продажу авиабилетов на рейсы между Киевом и Москвой с короткими пересадками в Кишиневе.

Об этом сообщает издание a vianews.

Компания запускает регулярные рейсы рейсы Киев-Кишинев с 1 ноября. Самолеты будут курсировать четыре раза в неделю: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Новый маршрут стыкуется с рейсами Flyone из Кишинева в московский аэропорт Внуково. Путь с часовой пересадкой в Кишиневе занимает 3 часа. 50 мин. из Киева в Москву и 3 ч. 40 мин — из Москвы в Киев.

Также читайте Wizz Air возобновляет рейсы из Киева в Будапешт:

Flyone продает билеты на маршрут Киев-Москва по цене от 141 евро, на маршрут Москва-Киев — от 98 евро. Самый дешевый тариф Standard включает перевозку только ручной клади, но за 20 евро с собой в салон можно взять еще небольшой чемодан весом до 10 кг.

Ранее перелеты между украинскими и российскими городами с пересадкой в Минске ропонувала белорусская авиакомпания Белавиа. Впрочем, ей запрещено летать в ЕС и Украиной. К слову, компания продлила срок приостановления полетов. Самолеты не будут летать как минимум до 30 сентября. К слову, запрет предварительно действовала от 26 мая до 25 августа.

Следует заметить, что от 2015 прямое авиасообщение между Украиной и Россией прекращено, а у2020-м — прекратилось железнодорожное сообщение.

Как сообщалось, Немецкий лоукостер Eurowings заходит в Украину от 1 сентября 2021 выполняются полеты по маршруту Дюссельдорф — Киев. Авиакомпания будет выполнять рейсы по направлению Дюссельдорф — Киев — Дюссельдорф трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Немецкий лоукостер осуществляет полеты на современных самолетах Airbus A319.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку