Можно поехать в 20 стран: какие европейские государства доступны для вакцинированных украинцев

Три страны ЕС вообще не требуют наличие "ковидного сертификата".
В Украине идет активная кампания с вакцинации против коронавируса, а также в разгаре период летних отпусков. Полностью привиты украинцы по состоянию на 2 августа могут посетить до 20 стран ЕС, но при наличии международного свидетельства о вакцинации.
Об этом говорится в сообщении Helsi в Telegam-канале.
Отмечается, что для путешествия во время въезда в страну из списка нужно показывать распечатанное международное свидетельство о вакцинации на английском языке. Так, вакцинированы препаратом Comirnaty от Pfizer & BioNTech или Spikevax от Moderna или AstraZeneca могут посетить такие страны:
- Франция;
- Испания;
- Швеция;
- Германия;
- Финляндия;
- Италия;
- Румыния;
- Греция;
- литья;
- Латвия;
- Хорватия;
- Босния и Герцеговина;
- Словакия;
- Швейцария;
- Молдова;
- Турция;
- Словения;
- Черногория;
- Люксембург.
Если же вакцинация была проведена CoronaVac, то граждане Украины могут путешествовать во все вышеперечисленные страны, за исключением: Франции, Румынии, Литвы, Латвии, Хорватии и Люксембурга.
Читайте также: украинцы снова могут путешествовать во Францию: условия
А в Данию, Нидерланды и Албанию разрешается въезжать без сертификатов. Список стран, в которые можно путешествовать постоянно расширяется.
Для комфортного путешествия следует проверять актуальные правила въезда и отдыха накануне вылета. К примеру, в Украине запустили бот информации для путешествий за границу в условиях COVID-19. Для удобства в мессенджере Telegram заработал бот Corona.Travel.Bot, который оперативно сообщает об изменениях в правилах посещения стран мира.
Напомним, с 30 июля по 20 августа Черногория требует предъявления COVID сертификатов для посещения ресторанов и баров в помещении, ночных клубов и любых спортивных мероприятий. Новые правила касаются в том числе и туристов.