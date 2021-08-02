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Можно поехать в 20 стран: какие европейские государства доступны для вакцинированных украинцев

Можно поехать в 20 стран: какие европейские государства доступны для вакцинированных украинцев

Associated Press

Три страны ЕС вообще не требуют наличие "ковидного сертификата".

В Украине идет активная кампания с вакцинации против коронавируса, а также в разгаре период летних отпусков. Полностью привиты украинцы по состоянию на 2 августа могут посетить до 20 стран ЕС, но при наличии международного свидетельства о вакцинации.

Об этом говорится в сообщении Helsi в Telegam-канале.

Отмечается, что для путешествия во время въезда в страну из списка нужно показывать распечатанное международное свидетельство о вакцинации на английском языке. Так, вакцинированы препаратом Comirnaty от Pfizer & BioNTech или Spikevax от Moderna или AstraZeneca могут посетить такие страны:

  1. Франция;
  2. Испания;
  3. Швеция;
  4. Германия;
  5. Финляндия;
  6. Италия;
  7. Румыния;
  8. Греция;
  9. литья;
  10. Латвия;
  11. Хорватия;
  12. Босния и Герцеговина;
  13. Словакия;
  14. Швейцария;
  15. Молдова;
  16. Турция;
  17. Словения;
  18. Черногория;
  19. Люксембург.

Если же вакцинация была проведена CoronaVac, то граждане Украины могут путешествовать во все вышеперечисленные страны, за исключением: Франции, Румынии, Литвы, Латвии, Хорватии и Люксембурга.

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А в Данию, Нидерланды и Албанию разрешается въезжать без сертификатов. Список стран, в которые можно путешествовать постоянно расширяется.

Для комфортного путешествия следует проверять актуальные правила въезда и отдыха накануне вылета. К примеру, в Украине запустили бот информации для путешествий за границу в условиях COVID-19. Для удобства в мессенджере Telegram заработал бот Corona.Travel.Bot, который оперативно сообщает об изменениях в правилах посещения стран мира.

Напомним, с 30 июля по 20 августа Черногория требует предъявления COVID сертификатов для посещения ресторанов и баров в помещении, ночных клубов и любых спортивных мероприятий. Новые правила касаются в том числе и туристов.

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